雲林縣政府去年11月試辦「雲林縣街道犬貓遺體處理作業流程」，讓死亡的街道犬貓有較妥善的處理，20日雲林縣動植物防疫所表示經過宣導，平均每天接獲1.5件處理通報，成效相當不錯，但偏鄉仍有少數「死貓吊樹頭」情況，將持續宣導，兼顧環境衛生與尊重生命。

台灣飼養貓狗風氣盛行，但也衍生不少棄養問題，導致流浪貓狗不斷增加，這些貓狗每天在外面活動，因車禍、生病、缺乏食物等因素而死亡，有些民眾依傳統習俗「死貓吊樹頭」，將死貓吊在樹木，不僅影響市容，更造成環境衛生問題。

雲林縣動植物防疫所基於動物善終是生命教育一環，去年11月17日起試辦「雲林縣街道犬貓遺體處理作業流程」，民眾若在街道發現死亡犬貓，可撥打1999縣民服務熱線處理，但若是自家犬貓死亡，基於使用者付費及資源有效利用原則，請洽詢民間寵物殯葬業者自費處理。

防疫所所長廖培志表示，試辦至今4個月，共接獲近200件處理通報，平均每天約1.5件，成效相當不錯，顯示縣民已逐漸建立死亡流浪貓狗的後續處理觀念，大幅減少「死貓吊樹頭」、「死狗放水流」的傳統處理方式，有效改善環境衛生與市容觀瞻。

不過在鄉下地方偏僻處，仍有少數「死貓吊樹頭」、「死狗放水流」情況，主要是有些民眾還不知道縣府有提供貓狗善後處理服務，以及老一輩民眾認為要依傳統習俗處理死亡貓狗，才能讓牠們順利升天，否則其亡魂可能危害大家。

廖培志強調，這是觀念問題，唯有改善更多人的觀念，才能根絕「死貓吊樹頭」、「死狗放水流」情況，縣府會加強宣導，並持續編列街道犬貓遺體處理相關經費。