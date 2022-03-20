內華達州內利斯空軍基地(Nellis Air Force Base)是美國空軍非常重要的武器測試站，最近航空學家發現，有一架不尋常塗裝的F-22戰機，與其他參與紅旗演習的飛機一起運作。它的外表聯想到去年11月的銀白色鏡面塗裝F-22，只是最新的這一架，它的鏡面塗裝顏色比較深，但原理可能是相似的。

航空學家(The Aviationist)報導，去年11月19日，同樣是在內利斯基地被照相機捕捉到第1架以前從未見過的鏡面塗裝F-22。與其說是「塗裝」，更應該說是「貼皮」，因為這些銀白色層有非常明顯的方塊狀與鋸齒形。

第一架鏡面塗層的F-22。(圖/santos_caceres.lv)

美國空軍至今沒有說法，只能憑過往的經驗猜測，它必然是降低被偵測機率所設計的功能匿蹤塗層，可能是減低IRST（紅外波段搜索和跟踪），或是目防衛低功率雷棃，或是更便宜與施工的雷達吸波工法。

新新這一架特殊反射塗層的 F-22是在3月17日被發現的，它與第1架的塗層有著明顯不同，首先顏色相當深，其次每一片單元更小，貼在機頭部分、武器艙門、部分機身，以及雙垂尾內外，但不包括方向舵。

上星期，在阿拉伯聯合大公國部署一個月的F-22被拍攝到塗層被風砂給磨損嚴重，從原本的銀白色變成黃楬色，顯然F-22的新塗層開發是相當有必要。它需要更簡單的塗層維護以及更低的成本。