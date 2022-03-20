潭水亭今年並首度舉辦點亮藥師佛燈及舉行點燈擲筊競賽，吸引近千信眾參與。（民眾提供）

潭水亭今年並首度舉辦點亮藥師佛燈及舉行點燈擲筊競賽，吸引近千信眾參與。（民眾提供）

潭水亭現場還邀請製作竹頭筊的國寶級大師黃奕薰，於現場展出並講解。（民眾提供）

潭子區200多年歷史的潭水亭，迎接農曆2月19日是觀世音菩薩佛誕！19日廟方特提前動員志工搓紅圓、平安麵線慶祝，今年並首度舉辦點亮藥師佛燈及舉行點燈擲筊競賽，吸引近千信眾參與。主委張煌棋說，1對江姓父子檔贏回兩台55吋大電視，讓信眾分享得獎的喜悅。

主委張煌棋指出，潭水亭花很多時間蒐整傳統文物，陪伴觀世音菩薩走過歲月的數十組聖筊公開展示，藉此喚起大家的宗教記憶，這些聖筊有大有小、有的甚至磨到缺角，但每一副不顯眼的聖筊，全是信眾與觀音媽溝通的法器文物，解決數不盡苦難眾生的疑難雜症，為潭水亭歷史留下見證。

張煌棋說，廟方今年將首度點亮藥師佛燈，並舉辦點燈擲筊競賽活動，吸引信眾近千人共襄盛舉，廟方送出五台55吋大電視及一組竹頭筊；一位紀姓阿嬤連續擲出8個聖筊，和另一位信眾雙雙擲出最高杯數全場驚呼。還有一對江姓父子擲出7杯及6杯抱走兩台電視機，讓信眾羨慕不已。

廟方表示，現場還邀請製作竹頭筊的國寶級大師黃奕薰，於現場展出並講解，大師還送出價值50萬的竹頭筊作為觀音媽聖誕的賀禮，致贈給廟方典藏，並加碼捐贈一組兩萬元的竹頭筊作為擲筊比賽的獎品；讓觀音媽信眾如獲至寶。