高雄市1名從事服務業的鍾姓女子，日前在網站購物後，接到自稱賣家的來電，指鍾女下單的商品，因系統疏失，致重複扣款；隨即轉由銀行客服處理，對方要求鍾女前往超商ATM解除分期付款設定，後又要求鍾女先購買遊戲點數，鍾女覺得有貓膩，前往附近派出所詢問，警方告知鍾女此為詐騙冠軍手法，讓鍾女恍然大悟，直呼還好有求助警方，否則自己成了肥羊。

三民二分局陽明派出所警員孫煜洲3月中旬擔服備勤勤務，37歲的鍾姓女子表情慌張地跑入派出所，對警方陳述，自己日前在蝦皮賣場購物，沒多久就接到一名自稱賣家的來電，對方指稱她在賣場下單的化妝品，因系統作業的疏失導致重複扣款，後續會由銀行來協助處理。

鍾女隨後又接獲一名自稱銀行的客服人員來電，要求她前往超商ATM輸入「訂單號碼」跟「取消代碼」，解除分期付款的設定，鍾女信以為真，到達超商後又接獲銀行客服人員來電，對方以系統當機為由，要求鍾女購買遊戲點數、並以ATM無摺存款等方式「回充」，鍾女認為有異，於是至超商鄰近的陽明派出所詢問。

警方聽到鍾女轉述，告知鍾女此為詐騙集團一貫的詐欺手法，近年「ATM解除分期扣款設定」始終位居詐騙手法排行榜前3名，勸阻鍾女切勿上當，鍾女才恍然大悟，對於自己險些成了詐騙集團的肥羊，感謝警方協助。