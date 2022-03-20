偉晉（左）今首辦簽唱會，鬼鬼送蛋糕為他提前慶生。（重星音樂提供）

偉晉今首辦簽唱會，鬼鬼現身力挺。（重星音樂提供）

黃偉晉出道10年解鎖個人簽唱會，今（20日）為新專輯《CreaLife》在西門町與粉絲同樂，坦言事前很怕沒人來，更擔心會下雨，幸好今晴空萬里好天氣。他將於23日迎接32歲生日，好友吳映潔（鬼鬼）無預警現身並送上蛋糕，還帶了礦石作為禮物，偉晉感動地說：「鬼鬼說這個顏色很像她，希望我一直把她帶在身邊。」

鬼鬼為了當嘉賓給偉晉驚喜，前陣子都不敢跟他聊天，就怕會不小心破梗，今看到他驚訝表情，鬼鬼直呼「突襲成功了」！不過偉晉看到鬼鬼手上端著的蛋糕，是以他家水晶天地的造景作為圖案，似乎比看到鬼鬼還開心？他笑回：「有嗎？我看到蛋糕大叫，看到吳映潔則是『更叫』，因為那個蛋糕很可愛。」

偉晉也許下生日願望，除了希望粉絲齊聚他5月演唱會，也許下大家健康平安的願望；至於生日規畫？偉晉說：「要去唱歌、大喝酒，跟SpeXial團員一起吃飯。」五堅情團員是否有送禮物？他表示團員們不太會互送禮物，但陳零九超大方、會直接掏錢，「我有玩遊戲要儲值，零九去年就直接給錢，但我沒有接受，很怪耶」。

偉晉將於5月29日在台北Legacy舉辦演唱會，透露嘉賓第一人選是陳雷，但對方沒有答應，目前還在尋找合適的人選，「這樣其他人會不會很像備胎啊？但嘉賓不會只有一個」。