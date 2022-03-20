路透社報導，土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）20日告訴該國《自由日報》（Hurriyet Daily），表示俄羅斯與烏克蘭經過協商後，對於「關鍵」議題上接近達成協議，在一些其他問題的意見上也趨近一致。

卡夫索格魯還表示，如果俄烏雙方在達成協議的進展上繼續前進，他對停火充滿希望。

土耳其近期積極參與俄烏調停，並密切與雙方聯繫。俄羅斯總統普丁17日曾與土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）通電，明確提出俄烏達成協議的具體條件，包括烏克蘭中立化、不加入北約，並保護境內的俄語使用。較棘手的條件，則是觸及烏東頓巴斯（Donbas）地區以及克里米亞（Crimea）的地位議題。

此前，在土耳其斡旋之下，土、俄、烏三方10日於土耳其安塔利亞（Antalya）舉行外長會談，儘管會面未有重大突破，但為俄烏高層自衝突以來首次直接接觸，仍具有指標性意義。