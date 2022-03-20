富邦悍將高國輝在熱身賽開轟。（富邦悍將提供）

富邦悍將申皓瑋在官辦熱身賽首戰有單場雙響炮演出，個人貢獻5打點，但在先發投手陳鴻文退場後，富邦投手群壓不住中信兄弟打線，最終以6比10吞下敗仗。

富邦今天迎來首場官辦熱身賽，此役推出陳鴻文先發，他先發4局僅被敲出2支安打、無失分，投出2次三振、1保送，打線也在2局突破兄弟先發投手鄭凱文，高國輝敲出陽春炮助隊先馳得點，接下來高國麟、范國宸接連敲安，申皓瑋再補上一發3分炮，富邦單局攻下4分。

兄弟把握富邦換投之際，5局下張志豪、岳東華、林吳晉瑋及江坤宇連續4支安打追回3分，1出局後林書逸再補上追平二壘安打，6局下再靠保送、安打、野手選擇及高飛犧牲打攻下2分，兄弟反倒取得6比4領先。

7局上富邦展開反攻，范國宸安打上壘後，申皓瑋再敲出中外野全壘打，單場雙響炮、貢獻5打點，不過富邦牛棚沒能守成，兄弟在7局下面對江國豪單局攻下4分，最終就以4分差獲勝。

兄弟先發投手鄭凱文5局投出3次三振，被敲7支安打，包含挨高國輝、申皓瑋2發全壘打、失掉4分，接續登板的4名投手各分擔1局，王奕凱、林丞軒、吳俊緯無失分，吳哲源1局被敲2安包含1轟、失2分。