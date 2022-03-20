行政院長蘇貞昌今天南下高雄送大禮，宣布核定高雄捷運黃線綜合規劃報告，高市府捷運局表示將於今年下半年動工，預計117年底完工通車，計畫總經費1,442.37億元，中央負擔833.82億元，高市府負擔608.55億元，這是市長陳其邁上任來，第二條核定的捷運路線。

蘇揆今天上午視察「高雄捷運黃線規劃情形」時表示，他正式宣布核定高雄捷運黃線的綜合規劃報告，未來將可串聯既有的捷運紅、橘兩線、環狀輕軌及臺鐵等4條路線，擴大公共運輸服務效益。

蘇揆指示交通部，督導高雄市政府研議高雄捷運黃線延伸至前鎮漁港，他表示，高雄前鎮漁港是臺灣最大的漁港，為讓該漁港漁獲買賣、批發交易及觀光客出入便利，他已指示交通部督導高雄市政府研議高雄捷運黃線延伸至前鎮漁港，同時也請相關部會一併改善該漁港及地下水道清潔、消防等事項，以全面帶動該漁港的發展。

蘇揆說，這些年來，看到高雄的蛻變，尤其在陳菊前市長主政期間，前瞻擘劃，並扛下許多沈重辛苦的負擔，不論台鐵地下化、衛武營國家藝術文化中心及高雄流行音樂中心的設立等，整個高雄市不但獲得中央大力支持，在地立委也一直支持相關重大建設，帶動高雄的蛻變。

蘇揆強調，蔡英文總統相當重視大南方高雄的發展，在陳菊前市長奠定的基礎上，陳其邁市長繼續推動亞洲新灣區、亞灣5G AIoT創新園區、橋頭科學園區及其聯外交通建設改善等建設，甚至將高雄捷運紅線向北延伸至岡山、路竹，向南延伸至小港、林園。

高雄市捷運局指出，捷運黃線可聯結捷運紅橘線、輕軌、台鐵等4條運輸系統，在高雄市區形成格狀路網，其路線行經市內主要核心地區，包括鳥松區、三民區、苓雅區、新興區、鳳山區、前鎮區等6區，人口共約116萬人，占高雄市總人口約41.8%，沿線500公尺範圍活動人口達48.3萬人。

捷運黃線路線經過正修科大、高雄科大、高醫大等3所大學，及高雄高工、高雄商職、復華中學、鳳山高中、福誠高中、前鎮高中、立志高中等7所高中職，可服務學生約5.5萬旅次。黃線路線連接亞洲新灣區、都會核心區、澄清湖及鳳山五甲前鎮等地區，形成便捷密集的捷運路網，路線總長約22.91公里，共設置23座車站，可與捷運紅線、橘線、環狀輕軌及台鐵，各增加2處軌道轉乘站點，合計軌道運輸轉乘點共達19處。