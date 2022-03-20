苗栗縣苗栗市82歲何姓老婦人，日前陪同丈夫前往理髮店剪髮，但返家時因為行動不便跟不上丈夫結果走失，家人隨後報警才尋獲老婦人，所幸無大礙也順利返家。

老婦人的兒子在晚飯時間，都沒看見母親返家，於是家屬在住家附近找人但一直沒找到，因擔心老母親在外會發生危險，因此到南苗派出所報案請求警方協尋。

苗栗警察分局南苗派出所所長姜名旂見報案人心急如焚，立即調閱路口監視器，並通報線上巡邏勤務同仁協尋，也在第一時間聯繫山城救難協會湯理事長請其派員協助搜尋，並立即召集所內同仁及救難協會成員與家屬研議並分配搜尋任務。

員警於轄內公園、超商、廟宇及街道巷弄找尋該老嫗可能停駐點，並調閱周邊監視錄影系統，以釐清老婦的行走路線，但均無所獲。

經搜救人員鍥而不捨地毯式搜索下，終於在晚間21時45分許有熱心民眾報案稱，在苗栗市龍岡道與三湖道口有一名老婦坐在路邊疑似走失老人，員警獲報後立即趕赴現場確認該名走失老婦即為報案人的母親，所幸經初步檢視老嫗身體無恙，家屬見母親安然無大礙頻頻向搜救人員道謝，對警方全力動員以及山城救難協會搜尋表達萬分感謝。