近日在烏克蘭戰場上，俄羅斯方面投入「匕首（Kinzhal）」高超音速彈道飛彈，並宣稱摧毀了位於烏克蘭西部的一座彈藥庫，引發各界關注。中華戰略學會研究員張競指出，這有可能是因為目前俄羅斯面臨的戰況十分不利，又或者是想進行戰力展示，並驗證武器威力。

張競今天(20日)接受《中天新聞》訪問時表示，俄羅斯使用匕首飛彈，目前在西方有兩種看法，其中一種是俄羅斯面臨的戰況十分危急，連壓箱底的飛彈都要拿出來，但使用極音速飛彈打擊現在的目標，有點殺雞用牛刀，所以西方國家也猜測，俄國此舉是要進行戰力展示。

張競指出，這些武器能夠實際在戰場上使用，實際經過戰爭考驗，對武器外銷和國際聲譽會產生重大影響。他還以波斯灣戰爭時美軍投入大量精確指導武器，以及福克蘭戰爭時阿根廷空軍以法製飛魚反艦飛彈摧毀英軍驅逐艦為例說明。

張競認為，必須要透過媒體報導，才能知道俄羅斯真正用過這個飛彈，且俄羅斯用過之後，必然會進行非常綿密的評估和調查，確認使用的威力，經過實戰驗證，會對未來在國際軍火市場推銷此類武器有非常大的助力。至於是不是俄羅斯真的窘迫到要拿出壓箱底的寶貝拿出來，這個可能性相對較低；而透過戰爭驗證武器的可能性則較高。