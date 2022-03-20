雲林縣北港工藝坊傳將停止營運，縣府表示整修後再招標經營。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮工藝坊20日傳出將停止營運，並取消5月後的展演活動，引發地方文史工作者關注，認為工藝坊定期舉辦工藝展，每年春節前後規畫的巷弄燈會更是大受歡迎，若停止營運非常可惜。縣文化觀光處表示為提供更好的展演環境，將進行工藝坊整修，未來會再招標委外經營。

「北港工藝坊」位於北港鎮共和街，屬北港最早開發的老街市集，清代原屬郊商「謙源號」所有，其甕牆極具特色，後因無人居住閒置20餘年，經雲林縣政府整修活化，讓老建物重獲新生，不僅成為工藝傳承據點，更是最受工藝師歡迎的展演場所。

工藝坊負責人蔡享潤表示，由於租約到期，將取消5月後排定的展覽，對藝師們與喜愛工藝的民眾感到非常抱歉，後續年度例行活動包括五湖四海宴、生肖聯展等，會另外想辦法再舉辦。

消息傳出，工藝師與文史工作者紛紛表示「太可惜了，工藝坊可說是工藝師們最喜愛的展場」、「工藝坊經營的很好，把閒置的老建築充分活化，為什麼要停止營運呢？」、「沒有工藝坊，以後最受歡迎的北港老街巷弄燈會要由誰辦理啊！」。

蔡享潤指出，工藝坊是全台少數以工藝為主題的場館，不僅是北港、雲林地區的工藝據點，全台各地工藝師也會來此辦展，並不定期舉辦工藝教學，極具傳承意義，他會盡量爭取經營權，永續打造工藝師的第2個家。

縣文化觀光處處長陳璧君說明，工藝坊最近出現漏水情況，加上1樓動線不佳、2樓未充分利用，因此文觀處決定展開整修，將編列約200萬元經費，於5月進行施工，工程約半年，希望呈現更好的展演環境，並非要停止營運。

陳璧君說，施工期間若有工藝展演活動，可移至歷史建築北港登記所，登記所位於北港朝天宮後方僅約100公尺，遊客參拜後可就近參訪，非常方便。另外，最受歡迎的老街巷弄燈會還是會每年舉行，不會因工藝坊整修而停辦。