以區塊鏈技術改造藝術品收藏方式，可透過NFT呈現。徐宗懋圖文館收藏老台灣的女性容顏系列，是1960年代美籍牧師薛培德(Barry Shuttler)來台工作時所記錄，3月23日將公開NFT作品，是文史記憶典藏與區塊鏈技術深度結合的少見成果。

不同過往藝術品數位化的重點在保存，徐宗懋圖文館推出老台灣的女性容顏影像作品NFT，與早期創投業源鉑資本合作，並使用ＭaiCoin集團旗下AMIS帳聯網公司推出的Qubic Creator打造NFT專屬商城，進入資本交易市場！

徐宗懋圖文館表示，薛培德(Barry Shuttler)為1960年代來台工作的美籍牧師，途中走遍台灣各處，用相機記憶了那個刻苦純樸的年代，以及歷史洪流中的台灣人容顏。其中一批極度珍貴的影像以女性為主角，鏡頭前的人散發著慈愛、包容和毅力的光芒，記錄著台灣最美的力量。這些富有歷史意義的畫面幾經輾轉，現由徐宗懋圖文館收藏。

將薛培德精緻上色作品製作成數位典藏品NFT，源鉑資本創辦人暨執行長胡一天認為，不僅可以滿足薛培德數位精品愛好者的收藏需求，也開創了薛培德數位作品資本擴展的新紀元。