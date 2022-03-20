旺旺文教基金會公益唱會感動台下志工，基金會主任周哲仁（右二）與副縣長陳見賢（左一）也邀請出席貴賓向志工們致意。（邱立雅攝）

新竹縣副縣長陳見賢（左）頒發感謝狀給旺旺文教基金會主任周哲仁，感謝基金會舉辦演唱會慰勞在地志工。（邱立雅攝）

台一線雙人組合此次主持旺旺文教基金會在新竹縣舉辦的公益演唱會，靈活逗趣的主持功力，替活動增色不少。（邱立雅攝）

旺旺文教基金會公益唱會邀請歌手曾淑勤，所演唱的電影主題曲魯冰花，感動台下志工。（邱立雅攝）

嗓音嘹亮擅長飆高音的張涵雅，無敵鐵肺讓人驚嘆。（邱立雅攝）

3金歌王殷正洋氣質溫文儒雅，歌聲更是完美無瑕。（邱立雅攝）

創作歌手葉佳修演唱經典歌曲鄉間小路、外婆的澎湖灣。（邱立雅攝）

旺旺文教基金會為感念新竹縣志工的無私奉獻，20日來到縣府大禮堂舉辦「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會，邀請演歌雙棲的曾淑勤、3金歌王殷正洋、校園民歌奠基者之一葉佳修以及新竹媳婦張涵雅等歌手前來位志工們獻唱，多首經典好歌也讓台下千名觀眾聽得如癡如醉，忍不住開口大聲附和。

旺旺文教基金會認為奉獻是社會進化的一股暖流，於是多年來舉辦公益慈善演唱會，慰勞無私奉獻的志工們。旺旺文教基金會主任周哲仁指出，公益演唱會2013年起到全台各縣市巡迴，在新竹縣當時找到時任議長的副縣長陳見賢幫忙，旺旺集團所屬基金會這幾年也跟竹縣社會處合作，除了演唱會，還有各項社會服務，感謝縣府的大力協助。

「我跟旺旺集團的旺旺文教基金會、中天、中視以及中國時報有特別的感情。」陳見賢也透露，旺旺文教基金會當初想來縣竹縣舉辦的首場公益演唱會，自己就是牽線人，從此公益演唱會2013年起便陸續在竹縣舉辦，除了此次演出，今年還要再多辦一場演唱會，語畢引起台下熱烈掌聲。

陳見賢也感謝在場的各位志工，當前社會充滿亂象，最缺乏的就是志工們的正能量、付出的能量，忙碌的社會中，大家若行有餘力，伸出手來協助他人，就是好功德。陳見賢同時感謝旺旺文教基金會每年舉辦志工公益演唱會，以及提供新竹縣學子們許多獎學金。

演唱會由台一線雙人組連袂獻唱，動感活潑的曲風瞬間炒熱現場氣氛，兩人靈活逗趣的主持，也讓活動增色不少。首名出場表演的曾淑勤，以一曲魯冰花，將台下民眾帶入催淚動人的電影情節。接棒上場的則是多次入圍金曲獎的張涵雅，無敵鐵肺讓主持人也驚訝，她則透露自己大學主修聲樂，對流行歌的詮釋大有幫助。

3金歌王殷正洋則帶來校園民歌組曲，毫無瑕疵的完美嗓音，也讓台下歌迷忍不住手比愛心大讚好聽。詞曲創作人葉佳修則演唱經典的歌曲鄉間小路及外婆的澎湖灣，熟悉的曲目讓觀眾跟著開口大聲唱和。歌手沈芳如、楊蒨時以及高千蘋與歐宗原的演唱，也帶給聽眾美好的午後。