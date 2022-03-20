美國總統拜登與中國國家主席習近平的視頻對話，被視為世界範圍內最受關注的對話。美國有線電視新聞網(CNN)發表評論指出：美國最憂慮的是，一方面在應對俄羅斯這個歷史性冷戰老對手時，一方面還要冒着與中國這個新興強大對手公開衝突的風險。拜登與習近平的對話顯示美國想取得與中國的默契，但中國卻在獨立自主地判斷下在烏克蘭危機中保持微妙的平衡。

《法國國際廣播》引述CNN的評論稱，拜登與習近平的通話，說明了他要與中國取得默契合作以壓制俄羅斯。儘管習近平不會有興趣支持普丁破壞西方主導的世界秩序，但要他選擇美國一方，根本是天方夜譚。從美中雙方在拜習通話後發出的新聞稿看，習近平在美國為首的西方國家制裁俄羅斯問題上，強調中國「向來從事情本身的是非曲直出發，獨立自主作出判斷」。

評論認為，中國正試圖在整個烏克蘭危機中保持微妙的平衡，如果美國因此陷於歐洲的困境，無疑可以緩和華府將重心轉向亞洲的目標，緩解中國所受到的壓力；然而若烏克蘭戰爭拖延下去，勢必令全球經濟出現逆轉，中國的長期經濟利益也將面臨風險。

因此，評論指出，北京現在尋求的是建立一個外交中間地帶，避免批評普丁的同時，也力求避免與美國及歐盟走上一條不歸路。儘管拜習通話前，布林肯、蘇利文等人對中國的警告幾近嚴厲，但習近平在外交政策方面採取愈來愈民族主義的基調，說明他不會屈服於美國的壓力，但也力圖保持其選擇的開放性，避免超出其自身利益領域。

華府智庫戰略暨國際研究中心(CSIS)中國問題專家肯尼迪(Scott Kennedy)受訪時指出，儘管拜習通話後，俄烏戰爭不可能馬上有戲劇性轉變，但如果能讓中國稍與俄羅斯保持距離，肯定會有一些進展。

英國劍橋大學國際法教授韋勒(Marc Weller)也表示，中國可在結束俄烏衝突的談判中發揮巨大作用，習近平只要給普丁打通電話就能解決問題。