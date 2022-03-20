苗栗公館國中學生李育誠，參加全國學生音樂比賽榮獲嗩吶獨奏國中A組全國第一名，是苗栗縣近年來最佳成績。

李育誠從小學4年級參加公館國小國樂社團，選擇嗩吶作為自己的樂器，他說，挑中這個樂器，主要因為看到學長吹奏時很厲害，所以特別挑中這項樂器。

他表示，訓練過程其實很辛苦，吹奏嗩吶除了需要熟練掌握呼吸方法，還要利用腹式呼吸，讓腹部有所支撐，當時為了掌握這項技巧，吃了很多苦，但是在老師與家長的鼓勵下，才堅持下來。

去年疫情嚴峻時，為加強練習，李育誠特地去台中的指導老師家裡住，直到開學也是頻繁的利用假日、及寒假時間練習，才能一路從縣賽獲得全縣第一名，取得苗栗縣代表權，出征全國，與來自各地的優異選手競爭，最後用得全國第一名佳績。

李育誠說，他最想感謝的就是指導老師陳信志與導師傅尾蘭，還有陪伴著他的家人，未來他會往音樂路上繼續努力。

公館國中校長方麗萍利日前也頒發紅包與館中吉祥物小阿熊鼓勵李育誠，校長方麗萍說，育誠同學是一個認真勤奮的好孩子，憑藉著努力，除了取得全國賽第一名的好成績，日前也已錄取國立臺南藝術大學，雙喜臨門，真的是很替他開心。

方麗萍表示，嗩吶是古老的民族樂器，不但有其獨特的風格和極強的表現力，而且在演奏技術上也是需要極其高超的技巧，育誠厲害的是能吹奏過程中，做到放鬆自然，音色柔美亮麗，運用自然於心，讓聽眾聽起來舒服宜人，而且他也善用嗩吶演奏流行歌曲，例如Despacito，將傳統樂器與流行歌曲緊密結合，開創嗩吶新格局，期盼育誠未來是在臺灣音樂界中最閃亮的嗩吶小王子。