立法院副院長蔡其昌強調，「如果黨真的需要蔡其昌出來參選出來承擔，我一定是勇敢承擔」。（盧金足攝）

立法院副院長蔡其昌說，這些年來以副院長身份為台中為海線解決很多問題，爭取很多的預算，每個位子都是好位子。（盧金足攝）

民進黨台中市長參選人最後誰能獲黨中央徵召？隨著四、五月名單勢必出爐，立法院副院長蔡其昌連日批台中市長盧秀燕拉高聲量，但林佳龍進可攻退可守的動向未明，蔡其昌20日受訪時表示，他是有禮貌的人，林佳龍民調目前相對領先，應該排第一順位，但是「如果黨需要蔡其昌出來參選，我一定是勇敢承擔」。

決戰中台灣，台中市長一役民進黨有不能輸的壓力，熱門市長人選包括前市長林佳龍、立法院副院長蔡其昌、立委何欣純等人。

蔡其昌表示，這一次民進黨的遊戲規則，是由黨中央來進行徵召，所以也沒有什麼表態，也沒有什麼要去報名參加初選，他一年多來一以貫之的態度，「如果黨真的需要蔡其昌出來參選出來承擔，我一定是勇敢承擔」。

他說，如果徵召不是他，也沒有什麼改變，因為現在工作就是「立法院副院長」，這些年來以副院長身份為台中為海線解決很多問題，爭取很多的預算，每個位子都是好位子。

「所以我該做的事情，就是把副院長這個角色做好」，蔡其昌表示，擔任副院長就是要把副院長的功能與解決問題的能力發揮到極致，這個就是每天在做的事情。

但他也不滿台中市長盧秀燕處理中火作法，質疑「以一個市長的資格來講，盧市長這樣實在是沒有辦法解決市民的問題，也很難做一個好市長」。

蔡其昌批盧秀燕「把市長當民代在做」，只有在乎自己政治利益的奪取，不是來解決問題的市長，民代是可以倡議，當市長則是要解決問題。

對同為民進黨的前台中市長林佳龍，也可能成為台中市長參選對手，蔡其昌說，林佳龍對選舉常客氣的說「成功不必在我，但成功一定有我」，強調自己是有禮貌的人，以程序來講，林佳龍是前市長，而且近來幾個民調出爐，林佳龍大概還是相對領先，徵召要照程序走才會團結。

蔡其昌說，要尊重林佳龍，雖然林表示「個人沒有參選意願」，但參選可能性並不是完成是零，如果黨有需要，就另當別論，所以他若把要參選的話說死，對林佳龍而言，等於把人家的路封住了。

他表示，尊重林佳龍，「如果林佳龍有興趣，他就可以出場」，如果他真的沒興趣，可能是真的沒興趣了，他也不可透過話術、政治動作，就把林佳龍的路鎖住。

蔡其昌強調，民進黨即使有競爭，但是在共同目標出來後，團結就是民進黨的DNA，大家會合力對外，打贏選戰。