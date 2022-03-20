35歲的「西班牙蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)繼續在印地安泉大師賽狂奔，挾帶著本季澳網冠軍氣勢一路過關斬將，在對決同胞18歲小將阿卡瑞茲(Carlos Alcaraz)的比賽再獲勝，以6：4、4：6、6：3輕鬆拿下，並取得本季20連勝，今年的納達爾完全沒有極限！

Rafael Nadal wins one of the best matches of the season — and one of the most meaningful for sure — beating Carlos Alcaraz 6-4, 4-6, 6-3 to reach the final in Indian Wells.



He is 20-0 In 2022. pic.twitter.com/gkQLuxqI30 — José Morgado (@josemorgado) March 20, 2022

這場比賽雙方打了有3小時，首盤阿卡瑞茲率先破對手發球局，並挽救自己5個破發點，以2：0取得領先，不過經驗豐富的納達爾咬緊牙根，連續破發成功，最後以6：4過關。次盤雙方在底線激烈對抗，在第9局他們一共打了近20分鐘，最後由阿卡瑞茲拿下，並將盤數追平。

Rafael Nadal is still winning these kind of rallies nearly aged 36.

Just GOAT Things. 🔥 pic.twitter.com/EkQAsurDH2 — Hombre Nadal 2️⃣1️⃣🏆 (@HombreNadal) March 20, 2022

決勝盤納達爾屢次在關鍵時刻拿出好表現，儘管前半段阿卡瑞茲相當積極，仍無力突破對手防線，納達爾直接將局數拉到5：3的絕對領先，並成功保發拿下最後的勝利，為西班牙小老弟上了寶貴一課，帶著本季20連勝闖進決賽，接著將對上美國選手弗里茲(Taylor Fritz)。