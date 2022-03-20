資深演員顧寶明昨(19)日因腸胃道出血導致心肺衰竭離世，享壽72歲，他曾在已故好友李國修編導演的舞台劇《半里長城》演出，以三個呂不韋齊聲「告退」的名場面笑翻網友，演藝生涯被譽為國寶級「喜劇泰斗」。知名作家吳淡如今(20)日凌晨寫臉書向顧寶明致意，不捨地說：「一生都在舞台上的你，是多麼值得尊敬的好演員。」讚他演悲劇喜劇都自然天成，肯定對人生有最深層的領悟，並曝露他私下溫暖的一面。

吳淡如今(20)日凌晨在臉書發文：「向寶哥致意：和很多生長在經濟起飛期的孩子們一樣，我真的是看你的戲長大的，在影劇圈這麼多年，其實就訪問過您幾次，總是如沐春風。你從來不吝於展示你的謙冲，總是帶著憨厚又和善的微笑，有一種人情世故都洞澈的表情。」

她並詮釋她眼中戲如人生的顧寶明：「看過許多你演的戲和舞台劇，都讓人感覺那個角色本來就是你，『悲劇將人生有價值的東西，毀滅給人看；喜劇將那無價值的，撕破給人看』突然想起這句話⋯悲劇喜劇你都演過許多，能夠演得如此自然天成肯定對人生有最深層的領悟。 一生都在舞台上的你，是多麼值得尊敬的好演員。」；文中充滿她對悲劇喜劇本質的體悟，以及對顧寶明渾然天成演技的懷念。

網友也迴響熱烈：「R. I. P.」、「最喜歡投名狀」、「真的太震驚了...」、「唉！范搖（指《倚天屠龍記》光明右使范遙）」、「很喜歡寶哥演的戲。但，這就是人生路！」、「淡如姊外表看似冷漠說話也很酷，但其實很有溫度，心是熱的」、「從小就在電視上看到他們演戲」、「致敬，我心中的喜劇泰斗」、「何止是喜劇泰斗，應該是戲劇泰斗“他不重，他是我兄弟“」、「看見他就有如天使一樣，帶給我很多的歡樂，祝福他一路好走」，留言一片不捨與惋惜聲。