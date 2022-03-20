新北市政府青年局結合工人作家林立青及NGO團體，今（20日）在板橋435藝文特區舉辦公益洗地板活動，市長侯友宜捲起衣袖褲管，親自動手清洗園區地面。侯友宜提到，過去當警察的時候，接觸很多在社會底層弱勢的人，所以希望能藉此活動，用正向的力量，幫助更生人、街友和高關懷青少年翻轉自己的人生。
侯友宜與「做工的人」作者林立青、NGO青年齊聚435藝文特區，備妥清潔工具，動手將整個園區徹底清潔乾淨，以實際行動服務社會。
侯友宜說，我們人生當中最重要的事情就是能夠幫助別人，幫助一個在邊緣的人回到社會，多幫助一個人回到職場，就能挽救一名邊緣人，甚至是一個家庭，這是立青老師跟NGO團體長期的理念，也是他當警察不變的初衷。
青年局表示，新北市政府就業服務處推出3大就業計畫，包括「更生受保護人就業輔導計畫」、「促進街友就業實施計畫」及「高關懷及受保護處分少年就業輔導計畫」。從2019年到2021年，分別成功輔導1069人次、141人次、232人次就業，青年局成立後，期盼和非營利組織的青年一起走進社會不同的角落，照顧更多高關懷族群。
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