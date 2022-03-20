神社市集每周六、日及國定假日定期辦理。（陳夢茹攝）

桃園神社自昭和13年、民國1938年落成，為全台保存最完整、日本國境外規模最完整的神社建築。（地表最潮公司提供／陳夢茹桃園傳真）

首間進駐的商店為「井上豆花」現已變成排隊名店。（地表最潮公司提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園神社委外由負責「審計新村」團隊接手，現正舉辦元宇宙光影藝術祭，每天固定時段會點燈，假日還有市集、浴衣體驗等，活動截至5月1日止，往後每季都會推出不同祭典，讓民眾不用出國就能體驗日本神社的濃厚風情。

桃園神社文化園區去年9月正式委外經營，由地表最潮・第三次創業公司負責，該公司就是經營現正最夯台中審計新村的團隊。執行長吳宗穎談及首次造訪桃園神社感想，他直呼「很震撼，離市區僅10分鐘路程竟有古蹟！」，這是既接下審計新村5年後的第2個案子，要在古蹟場域注入商業活動，如何權衡是一大考驗。

市長鄭文燦表示，桃園神社擁有文化歷史價值，不只要保存還要修復，桃園神社本殿由市府繼續管理，外面則委託地表最潮公司營運，現正舉辦的元宇宙光影藝術祭活動，活動截止日為5月1日止，每天下午4點半至晚上8點會點燈，未來每季會推出不同祭典。

鄭文燦說，首間進駐的商店為「井上豆花」現已變成排隊名店，還有提供日式浴衣體驗，神社市集每周六、日及國定假日定期辦理。

總監楊玉琦預告，雖元宇宙光影藝術祭5月1日活動截止，但5至7月間仍會辦理一些小活動，7月將迎來夏日祭典，會把真正日本神社參拜的儀式，如求籤等帶入桃園神社，讓民眾體驗日本神社的儀式及氛圍。

桃園神社自昭和13年、民國1938年落成，在市長鄭文燦任內歷經2次修復作業，桃園神社文化園區為全台保存最完整、日本國境外規模最完整的神社建築，現存有本殿、拜殿、表參道、鳥居、手水舍、銅馬、高麗犬等，其中銅馬腹部2側鑄有代表日本皇室的菊花徽章，工藝精緻。