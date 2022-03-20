桃園大有梯田生態公園將於23日至4月5日期間辦理「都市農夫體驗營，親子共學樂趣多」活動，主打有導覽老師詳細介紹園區生態，還有盆栽DIY活動、小披薩師體驗等，各項體驗活動現仍有名額可預約登記。

大有梯田生態公園自從前年的稻田種植、冬季花海景觀，因自然景色豐富成為熱門拍照打卡景點，這次配合冬季花海展期至3月底將結束，並為4月中旬的春季花海熱身，推出「都市農夫體驗營，親子共學樂趣多」活動。

工務局表示，23日至27日公益弱勢團體體驗「小小農夫公益花盆植栽教學活動」，是回饋社會弱勢團體免費活動，提供給特教、育幼等團體走出戶外認識大自然的機會，有生態導覽、餵食梯田寵物鴨鵝、移植盆栽種植教學等，限量120組目前仍有名額。

25日、28日至31日平日團體體驗（20人以上成團），活動內容又分為A、B兩種方案，方案A有生態資源導覽解說、花卉移盆及修剪教學體驗；方案B則為方案A加價購Pizza DIY及園區寵物餵食體驗活動。

響應兒童節，4月2日至4日推出下田體驗活動，讓親子同樂接觸大自然，活動時間為早上10點、下午2點各1場，每場有20組名額。最為特別的是有專業導覽老師解說梯田生態環境、植物介紹等，更能一起體驗種植盆栽的樂趣。

工務局另也預告，春季花海新植活動將於4月5日上午10點開始，利用冬季花海展期結束的多年生花卉，如黃花金魚草、一串紅及粉萼鼠尾草等，現場將提供400個4.5吋盆的精美盆栽，歡迎民眾一起共襄盛舉。