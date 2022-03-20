烏俄開戰已近1個月，為了譴責俄羅斯的暴力入侵手段，西方歐美國家祭出多項經濟制裁手段，前民進黨立委郭正亮分析，歐洲現階段很難用能源制裁對付俄羅斯，因為歐元交易已經把能源視為例外項目。開戰至今真正有殺傷力的，是俄羅斯被踢出「SWIFT」，因為戰事若拖到2、3個月，傷害將會變很大。

圖為烏克蘭軍隊。(圖／路透社)

被問及西方國家對俄羅斯實行經濟制裁，尤其澳洲宣布禁止向俄羅斯出口鋁礦，是否會衝擊俄羅斯經濟？前民進黨立委郭正亮20日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」表示，事實上可能沒有什麼效果，因為俄羅斯被制裁鋁礦，但其期貨已經上漲，俄羅斯出口鋁礦只占6％，鈦金屬出口方面俄羅斯占全球40%，歐洲空中巴士集團進口鈦金屬比重高達60%。美國波音公司占35%，顯然對歐美也是有一些影響存在，但對俄羅斯影響有限，要制裁應該針對要害才有用。

郭正亮續指，澳洲要制裁，現階段可能只是做形象而已，歐洲也很難用能源制裁對付俄羅斯，因為歐元交易已經把能源視為例外項目。他指出，目前全世界制裁俄羅斯的只有不到50個國家，但全球有193個國家，中東阿拉伯的國家這次都沒有參加制裁，東南亞也僅有新加坡參加，南美洲也沒有國家祭出實體制裁，因此，不要高估西方制裁的力道。

最後，郭正亮強調，開戰至今真正有殺傷力的，是俄羅斯被踢出「環球銀行金融電信協會（SWIFT）」，歐美暫停俄羅斯的美元交易，短時間1個月可能還好，但拖到2、3個月，傷害可能就會變很大了。