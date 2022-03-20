法國國民運動用品通路「迪卡儂」來台展店，目前設有19間分店，但有民眾抱怨，到迪卡儂購物時才發現該分店採「無現金交易」，還好有帶信用卡才順利結帳，質疑為何不能使用現金，也釣出網友分析店家考量。

一名網友在PTT女板發文抱怨，自己跟朋友到迪卡儂購物，因為朋友選了登山鞋，結果竟然不收現金，讓他覺得超扯，「還好我有信用卡，幫朋友刷他再給我現金」，也好奇發問迪卡儂為何不收現金？

不少人也有相同遭遇，紛紛留言「好像台北有一間不接受，偶爾就會有鄉民上來問」、「桂林店就不收現金呀！我比較想付現」、「嗯，之前還幫外國人代付過」、「錢很多細菌，刷卡比較方便啊」、「好意外，通常店家只喜歡收現金吧？畢竟其他支付方式會被抽手續費」。

也有內行網友回文指出，自己工作上有跟零售業老闆聊過不收現金的問題，「連鎖店門市現金太多其實風險很高」，3點風險包括被小偷偷竊、員工盜竊，以及每日現金存入銀行途中發生意外，而其中最麻煩的是第3點。

門市可能一天營業額幾十萬幾百萬，每天要拿這麼多現金到銀行去存，不只公司會怕，員工也會怕，所以有些門市密集的公司會透過保險公司收款統一存入銀行，但不是每家企業都願意花這個錢，認為迪卡儂衡量過規避風險所需要的成本，跟支付銀行信用卡的手續費成本，兩相比較後才決定不收現金。

事實上，迪卡儂桂林店從2018年開幕以來就不收現金，宣稱是新零售型態，提供顧客更快速的結帳流程。根據迪卡儂官網顯示，目前台北桂林店、台北中山店、新北新店店，皆採行無現金交易模式，恰好都是屬於「小型店」，若民眾想用現金結帳可到賣場空間較大的「標準店」進行消費。