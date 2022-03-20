高雄市副市長林欽榮20日到前鎮視察前鎮漁港建設專案計畫施工進度，目前各進度超前，市府代辦8項工程共約26.39億元均已如期進行，林欽榮勉勵市府團隊，並要求積極加速及掌握進度，打造前鎮漁港成為兼具漁業生產、消費、觀光休閒的國際級漁港。

林欽榮表示，由行政院核定農業委員會提報60億元「前鎮漁港建設專案計畫」，委託市府代辦經費合計約26.39億元，占總經費43.83％，工項為漁業作業碼頭改善（旗津漁港碼頭整建工程作為前鎮漁港船席調配使用）、雨汙水下水道建設、景觀及休憩環境營造包含漁民服務中心及漁會漁業大樓外觀修繕、既有前鎮魚市場整建改善、景觀綠美化及道路整頓改善、增設號誌標誌標線及路況監視器等智慧交通設施、納入都市計畫範圍及前鎮漁港攤販臨時集中場中繼點設置工程等8項工程。

高雄市政府已動員6個局處專責辦理，目前各項工程均如期進行，依市長陳其邁指示，都將於今年11月底全數完工。

就辦理雨汙水下水道建設，執行進度已達30.77％，進度超前；漁民服務中心攤販臨時集中場中繼點設置工程，執行進度58.2％，也已超前，預定今年4月12日竣工，將協助安置漁民服務中心周邊攤販。至於核心區之漁民服務中心及漁會漁業大樓外觀修繕等的進度也超前。