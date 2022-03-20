國內相當具代表性的當代藝術大獎《2022高雄獎》於20日在高雄市立美術館舉辦頒獎典禮，高雄市長陳其邁也特地前往頒獎。（洪浩軒攝）

國內相當具代表性的當代藝術大獎《2022高雄獎》於20日在高雄市立美術館舉辦頒獎典禮，高雄市長陳其邁也特地前往頒獎。（洪浩軒攝）

國內相當具代表性的當代藝術大獎《2022高雄獎》於20日在高雄市立美術館舉辦頒獎典禮，高雄市長陳其邁也特地前往頒獎。（洪浩軒攝）

國內相當具代表性的當代藝術大獎《2022高雄獎》於20日在高雄市立美術館舉辦頒獎典禮，高雄市長陳其邁也特地前往頒獎，此屆共有366件作品參賽，最終由李屏宜《呼吸：風景》、李承亮《Dio駱駝》、蔡咅璟《在海拔2000公尺震動》等3件作品脫穎而出，獲得高雄獎最高榮耀。

去年的《高雄獎》因為疫情關係，僅能用線上方式舉辦頒獎典禮，歷經1年的籌備後，終於再度重回高美館以現場頒獎方式舉行，此屆作品評比依「初審分類、複審不分類」的機制施行，共有366件作品參賽，最終決選出高雄獎首獎3名、何創時特別獎1名、優選獎5名以及入選獎17名。

李屏宜的作品《呼吸：風景》將木刻板與紙張印像以鏡像方式呈現，照映出疫情時代下的原鄉風景；而李承亮的作品《Dio駱駝》則以自己撿拾的現成物、廢棄物拼裝組成駱駝的形象，讓大家眼睛為之一亮。而蔡咅璟所創作的《在海拔2000公尺震動》則從啄木鳥標本出發，透過動物溝通師召喚生物之靈，尋訪該啄木鳥棲息的森林，再藉啄木鳥裝置敲擊聲迴盪成生命殘響，讓大家省思生命與大自然的奧妙之處。

陳其邁表示，今年高雄獎有許多藝術新秀參賽且都有傑出表現，美術館的內惟藝術中心也即將成立，北高雄逐漸成為台灣甚至全球的藝術重鎮，年輕新秀所展現的創作活力，是一個城市不斷創新並追求真善美最重要的動力，所以市府一定會盡最大能力，讓高雄的藝術家在世界舞台大放異彩，這同時也是高雄獎設立的目的。

高雄獎複審評審團代表吳瑪悧指出，藝術之所以感動人心，在於能從作品中看見藝術家的生命經歷與精神投注。每年的高雄獎都能發掘到新作品帶來不同的敘事方法，複審在不分類、無媒材限制，並開放創作者現場向評審委員深入解析作品脈絡與創作動機下，更能從中觀察出創作者所表現的空間感與參與性，完整詮釋他們對於社會議題或自身生命歷程的體會。