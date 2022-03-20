在低利率環境下，儘管台幣1年期定儲利率升破1%，但錢擺在銀行定存，什麼也不做，肯定被國內2％的通膨率給吃掉，其實只要存股金融股，4、5%的殖利率就能輕鬆打敗定存。有網友轉述早午餐店姐姐想解約200萬定存投資金融股，他求問此時買進金融股還適合嗎？對此，專家表示，200萬存金融股比銀行定存有更高的收益空間，但前提是至少要存股5年以上，才可以完整經歷銀行的存放利差周期，當銀行股東一起賺取報酬。

一位網友在PTT股板發文表示，最近常去一間早午餐店用餐，送餐的姐姐看到他在看股票，就問他到底有沒有賺？他跟對方說，自己以領股息為主，沒有太在意帳面損益，同時跟她分享一些錢存銀行，倒不如買銀行股的基本觀念。

原po說，沒想到早午餐店姐姐說她有一筆定存大約200萬，想解約跟他一樣投資金融股，但因為他的持股已經漲了一大段，現在她進場萬一修正是否受得了。他求問，早午餐店姐姐這時候買進金融股還可以嗎？

前外資操盤手、摩爾投顧分析師張貽程指出，200萬存銀行定存與200萬投資銀行金融股，他認為絕對是200萬存金融股更有高收益空間。不過前提是這200萬能夠持續放至少5年以上，才有相對優勢。

他解釋，因為在銀行的存款保險額度內，錢存定存可說是穩賺不賠，但是買金融股是股票，股價會往上或往下震盪，所以至少需要一個完整的經濟周期，約5到7年以上的時間，才可以完整經歷銀行的存放利差周期，當銀行的股東一起賺取報酬。

張貽程舉散戶最愛的兆豐金為例，用還原權值配股息後的股價來看，近5年累積報酬222%、近7年239%，中長線的表現相當可觀，遠遠打敗定存。另外，若以上次聯準會（FED）開始升息的2015年12月算起到2020年12月，5年的累積報酬有186%，所以若從升息循環開始進場金融股，歷經一個完整周期，按照歷史經驗的報酬率依然亮眼。

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