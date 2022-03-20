香港這波疫情自2月起爆發後，已累計超過百萬人確診、5000多人死亡。港府向大陸請求支援，破天荒引入大量醫護與防疫事務人員，但由於中港兩地法制丶醫療體系和文化不同，引伸出一系列法律權責爭議。兩地媒體與網民為此相互指責，爆發一場因疫情而起意外爭端。

據港媒指出，本月14日香港引進首批75醫護人員協助醫療救治，這批醫護所屬醫院等級都是三級甲等公立醫院，其他陸續抵達的醫護人員亦屬同類型醫療機構的「精兵強將」。不過媒體卻質疑，若市民治療時與大陸醫護間發生糾紛，投訴機制與法律救助方式可能發生問題，港府雖回應醫療過程仍與現行機制相同，但卻引起親北京媒體質疑這種態度是「仇恨內地醫護」。為此港媒間亦因此引爆香港大陸之間是否互相仇視的政治爭議。

不料在爭議爆發的同時，港媒獲得一份醫院內的「協同模式開展初期護理常規工作及分配表」，當中列明香港醫護負責派藥丶注射藥物等工作，內地醫護則負責協助病人更換尿布丶轉身丶餵飯丶驗血糖等工作。分工表惹起大量內地網民不滿，批評內地醫護援助香港卻只能當護工，完全不受尊重。

大陸網民表示，派去香港的都是精英，香港醫院這種分配方式「純粹欺負人」。還有大陸網民抱怨：「香港回歸了幾百萬大爺，希望臺灣不要這樣了，否則我覺得還是讓他們獨立吧，實在受不了把我們當奴才用」。但香港網民也反擊稱，「這麼委屈就不要來」、「大陸醫護沒有在香港註冊，屬無牌執業，本來就不能打針丶開藥；香港醫護慣用英文，內地醫護慣用中文，安排內地醫護負責醫療風險較低的工作很合理，高風險程序全部都是香港護士背負，有什麽事被病人投訴，港護士一力承擔」。

與此同時，大陸疫情在3月開始在多個城市爆發，網也民把矛頭指向香港，指香港把關不力向內地「投毒」，進一步激化兩地罵戰。