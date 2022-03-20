被動元件龍頭國巨（2327）股利政策與減資決議出爐，股東合計每股可領回12元，市場反應並不激情，18日反倒下跌半根停板，各大內外資火速跳出來重申看好2022年基本面強健成長，紛紛護航國巨股價反攻，惟美銀證券基於通膨與終端需求疑慮等，維持「中立」投資評等。

從外資對國巨態度觀察，不難發現，市場看待國巨仍以樂觀意見為主流，將國巨列入「亞太區優先買進名單」的高盛證券，給出的推測合理股價高達950元，摩根大通、凱基投顧、摩根士丹利證券等賦予的股價預期則介於600～700元之間，相對地，採相對保守態度的美銀證券，僅給予465元推測未來12個月合理股價，樂觀與保守之間的目標價相差一倍之多，拉鋸相當激烈。

摩根士丹利證券分析，國巨18日股價之所以大跌，主要是股利配發率僅22％左右，低於市場預想的40～50％期望。國巨目前評價低於2022年推估每股純益的九倍本益比，相對於過去8～17倍本益比區間，評價相對低廉，摩根士丹利證券建議旗下客戶，在產業拐點來臨前持續建立部位，若遇修正，更應持續增加持股。

美銀證券則提出，儘管國巨來自車用、工業用的營收持續增加（占2021年第四季營收五成），本益比又偏低，但考慮到通膨、大陸智慧機需求疲軟，以及供應鏈對PC前景趨弱，給予「中立」投資評等。