仁和國中20日在國中聯賽硬式組預賽首戰靠著先發投手高慶麟6.1局無自責失分帶領下，以5比3爆冷擊敗新明國中，在「桃園內戰」中勝出，也搶下關鍵一勝。

新明、仁和今年在桃園市內曾對戰過一次，當時由新明獲勝，硬式聯賽預賽又巧合抽在同組，仁和開局利用王興楷高飛犧牲打先馳得點，到了3局下，黃彥綸、邱立璿都敲出安打，王興楷掃出二壘安打一棒清壘，新明趕緊換下先發投手周柏恩，不過2出局後王昱鈞也補上安打送回隊友，仁和一舉打進3分拉開差距。

新明打線則是受制於仁和先發投手高慶麟，前6局雖有攻勢但無法攻破城池，尤其4局上還攻佔滿壘，直到7局上才有突破，1出局後周柏恩敲出安打，接著仁和游擊手發生失誤，邱宇珩擊出安打打破鴨蛋，仁和決定換投范博凱，2出局後連挨2安打失分，仁和再換邱立璿登板抓下最後一名出局數守住勝利。

高慶麟以98球登板6.1局，被敲出9支安打，投出5次三振、1次保送，掉3分都非自責分拿下勝投，仁和總教練曾偉誠表示，他是球隊3號投手，比較穩定，今天外角球控制能力不錯，有危機關鍵時都能投出三振，「本來只想說押押看，因為分組四隊要節省投手戰力，高慶麟今天表現可以說是超乎預期，打擊則是剛好都有掌握到，打贏新明可以說是爆冷。」

高慶麟屬於高壓式投法，最快球速約125公里，他說：「今天狀況特別好，以平常心面對，遇到危機時把節奏放慢，不要急，最後有想挑戰完投，但交給隊友有信心。」

會踏上棒球路，高慶麟是受到大2歲的哥哥高揚傑影響，他透露，哥哥就是他的偶像，今天比賽也提醒他勇敢去投就好。