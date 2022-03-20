天心今出席代言活動。（陳怡誠攝）

大S離婚不到4個月便閃婚20多年前舊愛、韓星具俊曄，天心2016年也同樣與南韓攝影師金英敏交往不到半年就閃婚，她日前公開祝福大S，並歡迎她加入韓國媳婦大家庭，20日代言醫美儀器再被問此事，坦言知道消息第一反應是覺得自己輸了：「她比我更閃，我也是閃婚。但他們連見面都沒有，我輸了，她比我更閃、好有勇氣！真的好棒棒！」

天心覺得大S再婚具俊曄「很棒」，「感覺多一個朋友！你看我們韓國媳婦的力量愈來愈龐大！有什麼委屈，一通電話互相支援！不過後來想想，好像是我們比較恰北北一點，應該是老公們才需要互相認識、支援吧！哈！」她透露大S是她華岡藝校學妹，她3年級時，大S讀1年級，後來因圈子比較不同，比較沒聊在一起也沒有太熟，但見面仍會點頭打招呼。她也希望疫情趕快結束，讓異國婚姻夫妻見面較方便。過年期間才去韓國1個月的她說，希望今年中可以再過去與老公相聚。

身為韓國媳婦「前輩」，天心笑說，希望大S「最好要喜歡吃泡菜」，因為泡菜在韓國幾乎所有食物都百搭，連吃漢堡、義大利麵旁邊也有泡菜，任何食物都可以配泡菜，建議大S要慢慢習慣這件事。天心並透露：「我先生也是一天沒有泡菜就不行的人，每次都帶兩個空箱去挖嫂嫂的泡菜，在台灣1星期之內就開始找泡菜，沒泡菜活不下去，泡菜對韓國人來講太重要！我一開始沒習慣，現在也習慣了，會分老泡菜新泡菜、各種泡菜的差異，尤其吃韓國烤肉一定要配泡菜！」

被問跟韓籍老公相處溝通是否面臨文化差異？她說，「我們都還好，剛開始回去，老公會叫我收斂一點。因為我們跟長輩講話偶爾會熱情手來腳來，在韓國就必須拘謹一點，我就提醒自己情緒不要太澎湃、要壓抑一點，我現在愈來愈OK了，在大哥大嫂面前愈來愈能做自己，他們知道我就是這樣子。」至於曾經很不習慣的90度鞠躬，她也從一開始覺得尷尬，到現在愈來愈習慣「這就是他們的文化」。

她也點出台韓民情大不同，韓國人很有禮貌，人跟人之間比較會保持距離，怕打擾到別人，但有著一種慢熟的溫暖，例如她去韓國常去吃一家小火鍋，有一回隔了4、5個月才回去，老闆娘就突然問她老公：「你老婆去哪裡了？你為什麼這麼久沒帶她過來？」讓她感動又印象深刻，還有一家她常去買咖啡，也是隔很久再去，店員加了肉桂粉後才突然轉過頭問：「妳是不是不要加那個粉？」她覺得韓國人看似沒那麼親近，但都把你放在心裡。

天心代言醫美儀器，坦言自己剛做完的第一天，當晚和老公視訊時就被發現「妳是不是去做了什麼」，因為老公覺得她臉變小、更瘦了，因此她去韓國期間老公便努力餵食她，讓她胖了2、3公斤，幸好她返台後趁隔離期間節食、運動，又讓自己瘦回來以便投入新戲拍攝。她大方坦言過去深受嘴邊肉下垂、容易擠出雙下巴所苦，現在則「愈來愈緊」，也重新找回輪廓線。