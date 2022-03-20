八卦山脈長青步道等附近水鹿頻繁出沒，不少遊客喜相逢。（ 劉昌元提供／吳敏菁彰化傳真）

台灣過去到處是水鹿，隨著開發往高海拔山區遷移，近年來水鹿也在淺山頻繁出沒，遊客常在八卦山脈長青步道等山林和水鹿喜相逢，視為生態新亮點，但也擔憂是否過度繁衍，還多次發現捕捉陷阱，值得對生態族群進一步調查，建立資料庫，作為管理和生態教育的對應。

今年春天水鹿更較往年頻繁出沒，位在田中鎮榮民之家政風主任劉昌元表示，多次遇到水鹿，水鹿似乎不怕人了，許多登山客都驚喜遇見野生的水鹿在山林遊蕩，讓人感覺生態的豐富，林間偶然一場「四目相望」，靠近陌生的生命，感受牠的心跳、眼神溫柔，這種自然的心靈交流，讓人油然地欣喜。

隨著水鹿族群增加，去年八卦山中央嶺步道，就發現水鹿誤闖「山豬吊」陷阱，左腳被鋼索套住，不斷痛苦掙扎，細長的腳被勒傷、磨破皮、流血，報案後卻久等不到相關單位協助、救援，山友自力救濟，破壞鋼索，才讓水鹿獲得自由，是否已有計畫性獵殺，還待了解。

水鹿族群增加，也發生過多次誤闖公路，被撞斃、引起車禍事件，未來群族是否像獼猴一樣，過度繁衍，值得投入調查，建立更完整資料庫，作為在管理、守護、生態教育等各方面更靈活的應對。

清水岩生態文創產業協會指出，田中十八彎古道、中央嶺步道、五峰平台與長青自行車道等地，都經常看到水鹿出沒，初估至少有6、7隻以上，研判有鹿群繁衍。