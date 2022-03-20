為提升後備戰力，首梯為期14天的新制教育召集18日結束，有網友分享在蘆竹教召14天的伙食表示，每天都吃非常飽，不僅可以叫外送便當，而且菜色相當於百元便當等級，還外加宵夜，讓不少人看到羨慕，直呼「餓了」、「我也好想被教召…回去身體會變健康」。

一名網友在《PTT》分享14天教召心得表示，不得不說伙食非常好，每天吃得非常飽，早餐固定有油飯/飯糰/粽子+麵包+茶葉蛋或水煮蛋；午餐有時是伙房兵召員野炊做的便當，有時是叫外面便當店的便當或是戰備口糧；晚餐則固定叫外面便當，每天輪流吃雞排/排骨/雞腿便當。

有網友分享教召伙食表示，每天都吃非常飽，有時是叫外面便當店的便當。圖為陸軍「野戰加熱式餐盒」，口味包含印度風咖哩牛肉、印度風咖哩雞肉及羅漢蔬燴什錦等不同口味。（張鎧乙攝）

原PO形容，菜色相當於外面100元便當的等級，午晚餐固定會有運動飲料和水果，宵夜還有麵包或蛋糕加薑茶。有趣的是，外面缺蛋時，他們竟每餐都有吃到蛋，便當裡面也都會有蛋，吃了14天的蛋，讓他直呼「非常神奇」。

他指出，14天中只有2天算是真正搭帳篷露營，旁邊有搭野戰沐浴站，有熱水可以洗，雖然每人只有10分鐘，但滿自由的沒有人催你。此外，每天表定早上6:00-7:00、中午12:00-13:30、晚上6:00-7:00都可以使用手機。

至於訓練內容，原PO說沒有新訓那麼累，且課程真的很精實，但因為涉及機密不能透露太多，解召時士兵一天還有1050元加車馬費，他坦言，覺得這個教召是需要的，畢竟必須增加國防後備戰力，以前新訓都隨便教，但他這次教召有比較懂槍械原理了。

貼文一出引起熱議，不少網友羨慕教召伙食豐盛，紛紛回應「餓了」、「吃這麼好，之前去南側教召時吃得有夠爛」、「會不會後面梯次嚴格執行不能訂便當」、「現在連示範組的都訂下去了，後面梯次應該是訂好訂滿吧」、「看這個內容就是生活過得很舒適的新訓」、「聽起來跟校外教學差不多」。