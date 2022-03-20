大陸果鏈上市公司2021年度業績快報或預告近期陸續出爐，數據顯示，過去一年各家業績呈現兩極分化，京東方、兆易創新等企業淨利潤成長倍增，另有不少公司巨額虧損。

時代財經報導，大陸至少有27家果鏈上市公司，有20家已公布2021年度業績快報或預告，共11家實現盈利且淨利潤上漲，4家出現虧損。

京東方、歌爾股份、兆易創新和長電科技等業績增長較快。其中，2021年京東方營收、淨利潤分別為人民幣（下同）2,194.42億元、258.26億元，分別年增61.89％、412.86％。

另一方面，得潤電子、新綸新材2021年淨虧損分別在4.8億～6.8億元、9億～11億元之間。勝利精密雖然沒有虧損，但淨利潤預計較2021年下降85.79％～89.67％。

得潤電子、長盈精密則皆由盈轉虧，長盈精密2020年盈利超6億元，2021年淨虧損則為5.79億元。長盈精密公告指出，業績下滑的重要原因是主要客戶戰略產品研發投入進一步增大，新能源零組件布局及研發投入增加，年增約3億元。