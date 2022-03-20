電子尖兵吹響反攻號角，投顧法人看好，信邦（3023）坐擁綠能、工業、醫療、車用需求仍佳，第一季因非消費性營收比重上升，產品組合轉佳，看好毛利率回升，調升投資評等至「買進」，目標價290元。

信邦因為金屬、塑料齊漲，導致2021年第四季每股純益低於預期，第一季雖為傳統消費性產品淡季，且2月受農曆春節工作天數較少影響，但綠能、工業、醫療、車用需求仍佳，此外，第一季消費性產品營收占比下降至24％（上一季為28％），且持續轉嫁物料成本至客戶端，預估毛利率將提升，有助獲利表現。

信邦產品報價採取成本加價法，可反映物料成本，但毛利金額固定下，成本上升，產品毛利率仍會被稀釋。連接線束之原物料以銅、PVC占比為最大宗，銅、PVC於2021年第四季漲價約9％與35％，本季價格仍未見下跌，投顧法人預測銅價高檔將維持至第三季，PVC價格亦將呈高檔震盪，預估上半年毛利率較難回復至2021年上半年的高檔水準。

不過，金控旗下投顧研究機構指出，信邦近期股價回檔，進場點浮現，且非消費性訂單能見度高，將推測合理股價估值調升到290元。