美元指數像極了國際油價，衝刺一波、休息一波，一波低於一波，3/18回軟到98.3，多數貨幣趁機反攻，包括台幣匯率上周累計升值4.3分或0.15％，周線終結連七貶，主要國際貨幣的歐元、日圓，反彈卻十分微弱，日圓兌美元仍一路走軟到119.13，堪稱亞幣最弱。歐系銀行財富管理乾脆建議，讓同樣疲弱的歐元和日圓對作，渣打財富管理指出，過去8個交易日歐元兌日圓反彈6%，目前價位觸及該值走跌初始，預估強勁阻力在133-134區段，有操作空間。

美國聯準會踏出升息第一步，市場對地緣政治擔憂隨多方談判而漸消退，美元指數回軟，渣打財富管理認為，雖然美元有進一步下滑的空間，但過程中恐仍需一段時間，若已有小幅獲利即可出場。富蘭克林證券投顧表示，俄烏戰事雙方持續談判，局勢若不再升溫，並順利完成和平協議，市場對地緣政治的擔憂可望逐漸消退，美元可能因此回落，投資人應從中尋找有關通膨、貨幣政策、俄烏情勢等看法的線索，預計美元將維持在97～100的偏強勢區間。

另一方面，日圓已見疲弱，美元兌日圓在技術面上仍處於超買狀態。星展集團同時對英鎊兌美元、歐元兌美元都站在續貶的觀點，英鎊匯率未來數季將低於1.30，歐元匯率今年則將進一步貶值至1.05，兩個歐洲主要貨幣疲弱的部份因素，和英國央行（BOE）、歐洲央行（ECB）的最新貨幣政策有關。

星展集團指出，市場擔心BOE積極升息會導致英國經濟陷入衰退，投機者增加英鎊空頭部位的速度快於英鎊多頭部位。歐盟雖已開始規劃未來將逐步降低對俄羅斯能源的依賴，但短期內此一經濟結構仍無法轉變，富蘭克林證券投顧亦認為，基於俄烏戰事的影響，ECB已下修GDP、上修HICP通膨，預計歐元仍將維持弱勢，區間落在1.09～1.12。

相較美國聯準會利率態度偏鷹派，日本央行（BOJ）態度偏鴿，因日本1月名目消費者物價指數（CPI）年增0.5％，扣除食品和能源價格後，CPI年增率為負1.1％，為2011年3月以來的最低水準，如此疲弱的消費力難以帶動日圓實力，星展集團最新將美元兌日圓的匯率變動，朝向120。