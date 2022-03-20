新光三越攜手香港新生代藝術家－章柱基Kila Cheung。（新光三越提供）

板橋大遠百3月26日起舉辦「多美火車節」，販售小小工程師TOMICA工具箱，特價1699元。（遠百提供）

插畫界奧斯卡之稱的－波隆那插畫創藝裝置展，即起於SOGO復興館搶先曝光。（SOGO提供）

疫情趨緩，看好4月兒童節前夕的出遊、藝文商機到來，連鎖百貨引進療癒系藝術家的大型裝置作品，供消費者觀賞打卡，還有插畫界知名的「波隆那插畫創藝裝置展」，也是於百貨首站搶先曝光，受大小朋友歡迎的多美小汽車、寶可夢特展也登場，並獨家限定販售空運來台商品，滿足粉絲收藏一波。

新光三越持續聯手人氣藝術家，帶來各種療癒魅力，繼今年春節萌度滿滿的「我不是胖虎」空間藝術展後，再首度邀請榮獲香港設計青年才俊獎的香港新生代藝術家－章柱基Kila Cheung，帶來有溫度的空間藝術特展「暖心治癒所」，即起至6月30日展出。

章柱基擅長繪畫及木雕創作，作品風格純真、富有赤子之心，此次首度展出的4米高的大型裝置藝術，包括台北信義新天地A8，及台南新天地的「漫遊者藍巴勒」；而於信義新天地A9、台中中港店展出的「家No.6家的大爆炸」，訴說對家的想念，同時信義新天地A4也展出由「希望之子／大乘號／貓就是原罪」3件作品組合成的裝置藝術，將帶來溫暖人心的戶外展覽，並掀起新一波打卡熱潮。

遠東SOGO復興館舉辦歐洲周，讓人秒飛歐洲感受最道地的氛圍， 即起至4月10日除集結館內各大歐系品牌，推出眾多歐風精品，最低3.7折起外，還推出歐洲美食市集，及有插畫界奧斯卡之稱的「波隆那插畫創藝裝置展」等活動。其中歐洲美食市集，3月29日起至4月10日於復興館9F中庭登場，網羅歐洲8個國家，帶來甜點如可麗露、經典司康、德式蘋果派、達克瓦茲等，包含11個為首家快閃櫃。

另板橋大遠百於3月26日起至4月6日，舉辦相當受小朋友歡迎的「2022多美火車節」新幹線變形機器人特展，並限定獨家販售多美火車、卡通聯名的可愛巧虎車站組等，3月26日還有新幹線變型機器人Z特派員香蕉哥哥見面會，滿足大小鐵道迷；而同一時間還有寶可夢25周年歡樂大冒險特展，販售許多新上市空運首賣商品。