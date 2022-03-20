清明節連假將至，桃園殯葬所及宏善寺納骨塔將湧入大量掃墓人潮及車流，桃園警分局將自4月2日起至5日及清明連續假期前的例假日，每天上午8點至下午4點止，周邊主要路口規畫交通管制疏導勤務，編排警力加強交通疏導及防竊勤務。

桃園警分局說，桃園區公墓主要分布於大有路殯葬所附近，轄內大型納骨塔除桃園殯葬所外，另處位於三元街407巷內宏善寺，警方針對公墓周邊道路，編排機巡組機動性交通疏導管制勤務，周邊聯絡道路則視車流調整號誌秒差、規畫單向通行，接獲臨時性道路壅塞資訊時立即派員疏導、透過廣播電台提供即時路況，讓車輛改道避免車流回堵。

桃園警分局表示，桃園殯葬所內停車位有限，龐大掃墓民眾車輛停放是一大負荷，因此在假日期間殯葬所內停車場若呈滿位狀況，所方有商借大有路與至善街口內1處私人空地供民眾車輛停放，停放時間到當日下午3點為止，且僅限於掃墓民眾停放。

桃園警分局提醒，至善街路幅狹小會車困難，除派遣警力於大有路與至善街口交通疏導外，至善街往停車場方向改為單向行駛，民眾自大有路至善街口進入停車後，可順向由另端桃殯側門端返回大有路。

此外，健行路從桃林鐵路至荷顯宮路旁開放紅黃線停車，但切勿併排停車及於路口10公尺內停車，也呼籲民眾儘量共乘並配合現場員警及所方工作人員交通引導，以確保行車順暢。