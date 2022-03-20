園方每年將牛隻牽到大草皮，讓牠們吃草或曬日光浴。（張毓翎攝）

園內設置牧草區、2個大水池，平時水牛喜歡在水池洗澡。（張毓翎攝）

「老牛的家」展出早期農業畜牧時代的老照片。（張毓翎攝）

台南市柳營區「老牛的家」專門收容老牛，其中28歲的黃牛「福生」，9年前被飼主賣掉時，有名婦人剛好騎車經過時，只見「福生」不斷流淚，於心不忍便付了18萬元買下「福生」，並捐給老牛的家飼養，而「福生」剛進來時病懨懨的，經過這幾年漸漸好轉，日前這名婦人來看牠時，也欣慰地說「真的長胖不少」。

台南市政府2009年在柳營區建置「老牛的家」，有如「老牛安養中心」，專門收容老牛，2015年收養頭數達上限9頭，園區設立迄今，有18頭牛在這裡離世，牠們幾乎活到20多歲自然老化而死亡，現在共計收養5頭牛，分別為黃牛「福生」、「博吉」及水牛「緣圓」、「修福」、「修慧」。

謝清彬表示，園內設置牧草區、2個大水池，平時這3頭水牛喜歡在水池洗澡，但「緣圓」的脾氣差，容易攻擊陌生人，因此不能隨便讓外人接近，觀光客來也得適時提醒，不過「福生」、「博吉」因為最溫馴，所以每次學生等團體來參訪，主要會讓他們親近這2頭黃牛。

值得一提的是，牛的壽命如果達30年，等同於人類壽命的105歲，而「福生」今年28歲，在牠們族群中已是「人瑞級」，儘管如此，其活動、覓食等行為都很健康、穩定，上個月「福生」的捐贈者來看牠時，也嚇了一跳，直呼「福生」一改過去極為消瘦的身形，現在看起來健康許多，感謝園方的用心照料。