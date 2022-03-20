2021年歲末期間，視障者吳春成集結吳鎮安、古奇哲等盲人跑者和志工朋友，靠著雙腳展開一場為期16天的環台公益路跑，目標是募集5000份的年菜基金，送愛給6個社福機構，讓在角落裡的弱勢朋友，在家家戶戶團圓的農曆春節時刻，也能夠溫暖地飽餐一頓。華視新聞《島嶼微光》主持人陳雅琳與節目攝影團隊，特別紀錄報導這場極具意義的公益活動，陳雅琳更獻出自己的第一次，親身下場擔任視障陪跑員，學習如何引導、帶領視障朋友完成路跑這項挑戰，陳雅琳表示，「視障陪跑一點也不簡單，手臂擺動幅度和腳步必須和視障者一致，同時還得注意路況，包括車流人潮、地面起伏，和大大小小的障礙物，很擔心沒引導好的話，會讓對方受傷。」她也從這些視障跑者們身上感受到滿滿的正能量，盼有更多的觀眾朋友能加入關懷公益的行列。

66歲的視障者吳春成，過去因為工作應酬喝酒多，疑似喝到假酒讓他中年失去視力，生活面臨巨大的打擊，所幸在一些社會盲人團體協助下，有了一技之長走出了困境。6年前他許下環台志願，一度還讓台灣盲人環台公益而跑協會的總幹事楊鍾鼎，懷疑連42公里都跑不完的他，真的能完成這考驗嗎？ 然而，在志工陪伴下，吳春成每天練跑提升體力，過程中往往一天跑到3、4個小時，甚至把跑步機跑到馬達燒壞，一次次地突破身體和年齡障礙，最後終於達成目標。

在一次拜訪惠明教養院時，吳春成遇見了許多視障院生，發現他們除了失明，還伴隨失聰、失智等障礙，他說：「原本覺得自己很可憐，但是看到他們，覺得自己太幸福，如果可以把生命剩下時光拿出來，他願意一直跑下去，透過環台路跑，為比他更弱勢的人募款。」因此，也促成了「盲人環台為公益而跑」的活動。

2021年的盲人環台戶跑活動從12月25日聖誕節這一天展開，在志工們的教導下，主持人陳雅琳從引導視障朋友的基本技巧「問拍引報」學起，延伸應用到陪視障者跑步，利用陪跑繩牽引方向，充當視障者的眼睛，讓他們放心邁開步伐。環台路跑團一路南下，歷經北部濕冷和南部烈陽對體力的嚴酷考驗，在2021年最後一天，跑進天后張惠妹的故鄉泰安部落，在豐年祭前一晚和卑南族人同樂，並在泰安部落迎接2022年第一道曙光，之後沿著東海岸一路北返。

其中一位特別的視障者吳鎮安，全程赤腳跑步，用他的腳底觸覺感受台灣土地的溫度，被主持人陳雅琳詢問到為何選擇赤腳跑步時，他表示，「我覺得用腳跑起來，過程中踩到水、石頭、草，我身體好像看見了台灣這個環境。」讓陳雅琳聽了相當地感動。而當了多年按摩師的吳鎮安，和陳雅琳跑一段路之後，透過肢體接觸就發現陳雅琳有「操勞過度，交感神經浮腫，外加上後頸鈣化」的問題，就算熱敷也「沒救了」，建議應該要多做有氧運動改善體質，讓陳雅琳聽了驚呼：「太厲害!」平時忙於工作的陳雅琳，在聽了這番建議後，也覺得真的應該找時間來運動才行。

環台公益路跑最終為惠明視障者教養院、中華民國自閉症總會、匠愛家園、花蓮家扶中心、宜蘭自閉症協會、牧心智能發展中心6個社福機構募得400多萬，等同於4000多份年菜。過程遭遇重重困難，有人受傷、有人爭執，但沒有人放棄，最終完成這趟艱鉅的環台任務，想知道陪跑志工與視障跑者動人生命故事，敬請鎖定由陳雅琳主持的《島嶼微光》，於本週日 (3月20日) 晚間8點於華視新聞52台(華視新聞資訊台)播出。