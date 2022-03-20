烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）招募大批外籍傭兵齊心抗俄，早前烏陸軍官方甚至在臉書大曬首批「國際傭兵團」的合照，帥氣模樣引來網友熱議。不過任務似乎非想像中的美好，一名來自美國的外籍傭兵赫夫特（Henry Hoeft）被爆料抵達前線後無來由的繳械落跑。事後他自錄影片喊冤，向大眾坦言這其實是個「陷阱」，逃跑的士兵不只他。

據《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，28歲的美國軍人赫夫特原本懷著滿腔熱血遠赴烏克蘭，摩拳擦掌已經做好痛宰俄軍的準備。不料，抵達後不久夢想幻滅。赫夫特形容國際傭兵團不如外界想像中的「英雄」，由於士兵們分配到得裝備根本不夠，很多人拒絕在「不安全」的狀況下上戰場，很多人其實都想要離開。

赫夫特無奈表示:「大家都被當成炮灰，幸運的人拿到武器，不過也只有10發子彈…」同梯的其他美國、加拿大與英國士兵也都拒絕打仗。更在鏡頭前坦言，自己與另外兩位士兵卸下所有軍備，偽裝成救難團隊，躲進一輛開往邊境的救護車逃走。他說道:「請大家停止來這裡，這是一個陷阱。」

Things are not going well in Ukraine for Henry Hoeft, the Boogaloo Boy profiled by @DispatchAlerts who promised to fight until “the job was finished.”



pic.twitter.com/4Ci9UKesTa — The Rooster (@rooster_ohio) March 15, 2022

當烏克蘭人用槍威脅禁止離境，還將他們的護照故意剪掉，赫夫特見情況不妙，嚇得趕緊揪夥伴落跑，他抱怨:「簡直一團糟…」

該名美國傭兵的自白已經在社群平台瘋傳，然而，影片公布以來，引來另外兩名外籍傭兵駁斥他的說法。一位同樣是外籍傭兵成員約瑟夫威茨（Harrison Josefowitz）稱此事根本子虛烏有，他痛批:「會有這種想法的人估計是沒有通過審查程序，這應該是報復言論…」據悉欲加入烏克蘭外籍傭兵成員，首先要通過一連串的審查流程，過濾類似心態的人參加。