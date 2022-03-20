烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）招募大批外籍傭兵齊心抗俄，早前烏陸軍官方甚至在臉書大曬首批「國際傭兵團」的合照，帥氣模樣引來網友熱議。不過任務似乎非想像中的美好，一名來自美國的外籍傭兵赫夫特（Henry Hoeft）被爆料抵達前線後無來由的繳械落跑。事後他自錄影片喊冤，向大眾坦言這其實是個「陷阱」，逃跑的士兵不只他。
據《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，28歲的美國軍人赫夫特原本懷著滿腔熱血遠赴烏克蘭，摩拳擦掌已經做好痛宰俄軍的準備。不料，抵達後不久夢想幻滅。赫夫特形容國際傭兵團不如外界想像中的「英雄」，由於士兵們分配到得裝備根本不夠，很多人拒絕在「不安全」的狀況下上戰場，很多人其實都想要離開。
赫夫特無奈表示:「大家都被當成炮灰，幸運的人拿到武器，不過也只有10發子彈…」同梯的其他美國、加拿大與英國士兵也都拒絕打仗。更在鏡頭前坦言，自己與另外兩位士兵卸下所有軍備，偽裝成救難團隊，躲進一輛開往邊境的救護車逃走。他說道:「請大家停止來這裡，這是一個陷阱。」
當烏克蘭人用槍威脅禁止離境，還將他們的護照故意剪掉，赫夫特見情況不妙，嚇得趕緊揪夥伴落跑，他抱怨:「簡直一團糟…」
該名美國傭兵的自白已經在社群平台瘋傳，然而，影片公布以來，引來另外兩名外籍傭兵駁斥他的說法。一位同樣是外籍傭兵成員約瑟夫威茨（Harrison Josefowitz）稱此事根本子虛烏有，他痛批:「會有這種想法的人估計是沒有通過審查程序，這應該是報復言論…」據悉欲加入烏克蘭外籍傭兵成員，首先要通過一連串的審查流程，過濾類似心態的人參加。
文章來源：Ukraine's foreign fighters ridicule American Boogaloo Boy who RAN AWAY when he realised he'd actually have to fight Russians in Kyiv with the kit he was given and complained he'd been lured into 'trap'
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