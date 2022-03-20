有名年輕正妹因前一天工地工作太累，當天上午僅穿著T-SHIRT、短褲在男友家沙發上睡覺，其男友爸見她熟睡，蹲在旁邊摸她大腿，甚至伸手進內褲摸下體，她驚醒斥責對方，直到男友回來後，她便向男友哭訴此事，但男友勸她別報警，日後向友人提到此事，經友人建議才報警提告；法官依乘機猥褻罪，處有期徒刑9月。

依據判決書記載，一名年輕女子109年7月中旬上午住在男友家，她因前一天在工地工作很累，當天上午僅穿T-SHIRT、短褲就蓋著被子睡在男友家沙發上，後來她感覺到有人在摸大腿內側，後來又伸進內褲內摸下體，她驚醒看見男友爸，並大聲斥責對方「在幹嘛」、「為何摸她」，就見對方停止動作，沒多久聽見男友騎車回來聲音，對方便快速跑去廚房。

她見到男友後，害怕的邊哭邊講剛剛發生的事情，但被男友要求別報警，直到她向友人敘述此事，友人才建議她去報警，全案才曝光；然而她與男友未因此事分手，兩人搬離則在外面租屋一起住。

男友爸辯稱和兒子女友相處很和睦，沒有產生糾紛，也沒有債務關係，不知道為何被說猥褻，日後，兒子女友還有一起共進晚餐，也有其他接觸。

彰化地院審理，男子(男友爸)推卸責任之詞不足採信，且案情已經非常的清楚，證據也很明確，其男子為滿足一私己慾，趁年輕女子熟睡之際，撫摸下體，不知尊重他人性自主權，導致女子身心受創，其男子犯後否認犯行，也為與女子達成和解；法官依乘機猥褻罪，處有期徒刑9月。