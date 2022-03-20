用鏡頭看台灣》挽起袖子洗地板 侯友宜盼翻轉更生人人生 20:332022/03/20 中時 王爵暐 、 鄭任南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜出席在板橋435藝文特區舉行的公益洗地板活動，換上主辦單位提供的膠鞋認真清洗廣場的每個角落。（鄭任南攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市長侯友宜（右3）出席在板橋435藝文特區舉行的公益洗地板活動，偕同「做工的人」作者林立青（右2）、和泰汽車經理謝琴韻（左3）等贊助廠商及NGO青年，一同舉起清洗機具刷洗廣場角落。（鄭任南攝） 新北市長侯友宜（左）出席在板橋435藝文特區舉行的公益洗地板活動，攜手NGO青年一同清洗廣場的地板，盼藉由親自參與，翻轉更生受保護人及青少年等弱勢。（鄭任南攝） 新北市長侯友宜（左）出席在板橋435藝文特區舉行的公益洗地板活動，攜手「做工的人」作者林立青（右）致詞，特別提到看到華燈初上影集很有感，想起以前工作的場域。（鄭任南攝） 板橋435藝文特區舉行公益洗地板活動，特區入口處掛上數十隻彩虹傘來迎接活動的展開。（鄭任南攝） 板橋435藝文特區舉行公益洗地板活動，特區原為國軍退除役官兵輔導委員會主計人員訓練中心，101年園區自板橋區公所移由新北市政府文化局管理，重新整修為藝文特區開放民眾參觀，園區內有廣大的草地與造型特殊的恐龍供民眾休憩與玩耍。（鄭任南攝） 板橋435藝文特區舉行公益洗地板活動，特區原為國軍退除役官兵輔導委員會主計人員訓練中心，101年園區自板橋區公所移由新北市政府文化局管理，重新整修為藝文特區開放民眾參觀，園區內在老舊的建物外有藝術家的彩繪，吸引民眾前往遊玩打卡。（鄭任南攝） 板橋435藝文特區舉行公益洗地板活動，特區原為國軍退除役官兵輔導委員會主計人員訓練中心，101年園區自板橋區公所移由新北市政府文化局管理，重新整修為藝文特區開放民眾參觀，園區內在老舊的建物外有藝術家的彩繪，吸引民眾前往遊玩打卡。（鄭任南攝） 新北市長侯友宜20日出席在板橋435藝文特區舉行的公益洗地板活動，侯友宜攜手「做工的人」作者林立青以及致力於高關懷族群的NGO青年，共同挽起袖子刷洗廣場角落，盼藉此翻轉更生受保護人及青少年等弱勢。 侯友宜表示，看到華燈初上影集很有感，因為是他過去的工作場域，那一帶過去在晚上時出入比較複雜，是治安關心的重點，也看到不少在底層辛苦工作的民眾，希望透過協助與給予正向鼓舞的力量，讓弱勢民眾在人生的轉換舞台當中可以做自己。 2022誰來做老大》新北市議員 藍議員跳船潮 侯籲黨中央廣納意見 柯文哲當著侯友宜面喊「這句」 港媒驚：藍營2024麻煩大了 #侯友宜 #洗地板 #翻轉 #弱勢 #挽起 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《華燈初上》兇手是誰？侯友宜現身留言 網暴動跪求一事 08:152022/03/19 政治 喊話「華燈初上」成哥快破案 侯友宜「不要給組長漏氣」 17:032022/03/19 生活 三峽「峽午」綠茶野餐登場 侯友宜封茶祈福 17:212022/03/19 生活 雙北市長會議登場前 侯友宜再提人均預算遠低於北市、桃園 11:502022/03/18 政治 高學歷房仲新人 翻轉店頭業績 09:002022/03/20 財經 環檢警調科技執法 捍衛新北環安生活圈 04:102022/03/19 地方新聞 邱毅稱國民黨難逃覆亡 侯友宜這麼回應了 11:302022/03/19 政治 天慈功德會贈895弱勢戶3千元關懷金 16:542022/03/19 寶島 環檢警調共同打擊犯罪研討會 侯友宜宣示捍衛新北環安生活圈 17:012022/03/18 社會 新北議員宋雨蓁退國民黨 侯友宜：大家一起凝聚力量面對問題 12:152022/03/19 政治 新北市長民調出爐 媒體人發現一驚人差距 14:342022/03/18 政治 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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