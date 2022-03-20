新北市長侯友宜（右3）出席在板橋435藝文特區舉行的公益洗地板活動，偕同「做工的人」作者林立青（右2）、和泰汽車經理謝琴韻（左3）等贊助廠商及NGO青年，一同舉起清洗機具刷洗廣場角落。（鄭任南攝）

新北市長侯友宜（左）出席在板橋435藝文特區舉行的公益洗地板活動，攜手NGO青年一同清洗廣場的地板，盼藉由親自參與，翻轉更生受保護人及青少年等弱勢。（鄭任南攝）

新北市長侯友宜（左）出席在板橋435藝文特區舉行的公益洗地板活動，攜手「做工的人」作者林立青（右）致詞，特別提到看到華燈初上影集很有感，想起以前工作的場域。（鄭任南攝）

板橋435藝文特區舉行公益洗地板活動，特區入口處掛上數十隻彩虹傘來迎接活動的展開。（鄭任南攝）

板橋435藝文特區舉行公益洗地板活動，特區原為國軍退除役官兵輔導委員會主計人員訓練中心，101年園區自板橋區公所移由新北市政府文化局管理，重新整修為藝文特區開放民眾參觀，園區內有廣大的草地與造型特殊的恐龍供民眾休憩與玩耍。（鄭任南攝）

板橋435藝文特區舉行公益洗地板活動，特區原為國軍退除役官兵輔導委員會主計人員訓練中心，101年園區自板橋區公所移由新北市政府文化局管理，重新整修為藝文特區開放民眾參觀，園區內在老舊的建物外有藝術家的彩繪，吸引民眾前往遊玩打卡。（鄭任南攝）

板橋435藝文特區舉行公益洗地板活動，特區原為國軍退除役官兵輔導委員會主計人員訓練中心，101年園區自板橋區公所移由新北市政府文化局管理，重新整修為藝文特區開放民眾參觀，園區內在老舊的建物外有藝術家的彩繪，吸引民眾前往遊玩打卡。（鄭任南攝）

新北市長侯友宜20日出席在板橋435藝文特區舉行的公益洗地板活動，侯友宜攜手「做工的人」作者林立青以及致力於高關懷族群的NGO青年，共同挽起袖子刷洗廣場角落，盼藉此翻轉更生受保護人及青少年等弱勢。

侯友宜表示，看到華燈初上影集很有感，因為是他過去的工作場域，那一帶過去在晚上時出入比較複雜，是治安關心的重點，也看到不少在底層辛苦工作的民眾，希望透過協助與給予正向鼓舞的力量，讓弱勢民眾在人生的轉換舞台當中可以做自己。