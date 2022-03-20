網美陳葳15歲上節目《我猜我猜我猜猜猜》爆紅，讀大學時受封「世新校花」，曾與知名音樂人「小胖」袁唯仁傳緋聞而知名度急升，現為知名直播平台簽約主播，臉書超過百萬人追蹤，IG粉絲也破42萬。陳葳近日分享一張比基尼清涼照，吸引3.4萬人點讚、4百多人留言及轉發。

陳葳16日在臉書分享並附上一張清涼照，畫面中只見陳葳穿著成套紅色比基尼，半立半坐倚站在泳池欄杆邊，頂著微濕長髮對著鏡頭露出甜美笑容，陽光模樣吸粉無數相當迷人；而更吸睛的是，陳葳胸前的Y字細繩整條「卡進深溝」，陽光直射在她的雪白UU上，整體畫面太嬌豔欲滴令人難以抗拒。

陳葳寫道：「我不懂太多的語言，但我很會笑」，這張照片狂吸3.4萬人按讚朝聖，粉絲留言大讚：「甜美可愛，性感滿分」、「被妳融化」、「秘密武器很可以」、「表達了一切的美麗笑靨」、「最甜美的笑容」、「笑起來會顛倒眾生」、「無法抗拒的魅力」、「身材也很棒」，佳評如潮，引來4百多人留言及轉發。

29歲的陳葳臉蛋姣好、G級上圍超火辣，回顧她最驚天動地的緋聞，莫過於2016年袁惟仁剛和陸元琪離婚不到20小時，就開著賓士車載陳葳回到內湖豪宅，當場被媒體捕捉到，引起網友怒轟袁惟仁和陳葳，陳葳更被冠上小三臭名；但她沒有被緋聞打倒，憑甜姐兒形象依舊人氣不墜。