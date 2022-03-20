由沙烏地阿拉伯為首的阿拉伯聯軍表示，葉門叛軍「胡塞組織」(Houthi movement，也稱青年黨)在周末發動了一系列針對重要設施的無人機與飛彈轟炸，所幸只造成部分邊緣房屋受損與汽車受損，並未造成任何人員傷亡。

半島電視台(Aljazeera)據沙特國營媒體報導，葉門胡塞叛軍在星期日對沙烏地阿拉伯發動了無人機與飛彈襲擊，目標是液化天然氣（LNG）工廠、海水淡化廠、石油設施和發電廠。阿拉伯聯軍表示，這些襲擊並未造成人員傷亡，但損壞了該地區的民用車輛和房屋。

隨後，伊朗支持的胡塞叛軍發言人耶希亞•薩里(Yehia Sarie)承認這些轟炸是該組織所為，表示「已經向沙烏地阿拉伯境內發起一場大規模的軍事行動」，但沒有詳細說明內容。

阿拉伯軍事聯盟表示，主要彈著位置在紅海港口城市延布( Yanbu )的一處液化天然氣工廠，以及西南部的一座發電廠、沙吉克(Al-Shaqeeq) 的一座海水淡化設施、南部邊境城鎮吉贊(Jizan )的石油碼頭，和南部城市海米斯穆謝特(Khamis Mushait)的一座加油站。 .

胡塞組織轟炸沙國延布，造成房屋受損。(圖/路透社)

延布離葉門超過800公里，這意味著胡塞組織的彈道飛彈射程達到這樣的距離。

損壞程度尚不清楚。沙國官方通訊社發布了多張消防照片，看到有些道路被炸出大坑，還有汽車燃燒的殘骸等等。

葉門內戰從2014年開始，至今已達到8年，是最嚴重的人道危機，至少造成數十萬人的喪生，數百萬人流離失所，並未受到足夠重視。聯合國表示，在一次捐助者會議上，僅籌集到13億美元，遠低於42.7億美元的目標，聯合國對此表示失望。