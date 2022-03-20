具俊曄和24年前舊愛大S(徐熙媛)再續前緣，儼然成為現在台韓兩地佳話，其中具俊曄為愛迅速飛來台，並於20日凌晨零點隔離期滿，就迫不期待從防疫旅館直奔大S住處，超MAN舉止羨煞外界，而不僅台媒關注小倆口動態，現韓媒更指出，具俊曄下周將和愛妻大S召開共同記者會，公開兩人的決定結婚的理由。

韓媒《日間體育》報導，具俊曄計畫將帶著大S召開共同記者會，向大眾公開兩人如何重逢、決定結婚的理由等，不過報導中指出消息是來自台灣媒體，目前消息是哪裡傳出的不得而知。

具俊曄從來台抵達機場到隔離飯店，之後隔離出關，都有大批台灣媒體守候和報導，宛如巨星般的禮遇，讓韓媒都感到嘖嘖稱奇。之前具俊曄隔離期間不僅苦練中文外，還用韓文挑戰「小姨子」小S的新歌，替她宣傳，暖心舉動也讓他成為繼林志玲老公AKIRA後，新的「國民姊夫」。

而他20日解隔離出關後，還有7天的自主健康管理，他選擇直奔愛妻大S住處，一解相思之情，而小S也立刻準備驚喜，頭包保鮮膜，跳著酷龍經典歌曲《Bing Bing Bing》，直喊：「姊夫，小姨子以這支舞歡迎你」，讓網友看了都笑翻，也相當期待她之後和姊夫相見歡的畫面。