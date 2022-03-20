烏俄開戰近1個月，俄羅斯一方面在烏克蘭戰場陷入膠著，另一方面又遭遇國際制裁，讓戰事是否會持續延燒，成為外界關注的焦點。對於這場戰爭還會打多久？前空軍副司令張延廷表示，打一個月半個月都不短，且可預期的是，國際政治的板塊，會越來越向「兩極」集中。

徐巧芯20日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」中，詢問張延廷，「將軍您覺得這場仗還會打多久？」張延廷表示，打個一個月半個月都不短，因為雙方都耗下去了，但讓他不滿的是，開戰至今，西方國家卻還在加油添火，一直宣揚說俄羅斯還有10天就要投降了，一直講還有10天，但10天都過了….

此外，對於美國白宮發言人薩琪近日公開譴責印度，稱印度近期低價搶進俄羅斯原油，要印度想清楚自己的地位，有印度富豪回嗆美國，是美國人太傲慢。是否代表西方對制裁有不同的聲音？

張延廷則表示，現階段制裁效果並不大，因為有很多和俄羅斯友好的國家想買俄羅斯原油，印度就是一個，不用美元付款，就用其他貨幣來付，一段時間後，俄羅斯可能就會祭出「買一桶石油送一桶」的手段，來吸引更多國家來買石油，來設法稍微穩住俄羅斯的經濟。

張延廷坦言，長久下來，可預期國際政治的板塊，會越來越向兩極集中，西方自然是以美國為首，另一方則是以中俄為首的非西方集團，進行博弈和對壘。