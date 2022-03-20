琳妲（林羿禎）除了是YouTuber「反骨男孩」成員之一，也是中華職棒樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」樂天女孩，擁有1/4阿美族血統的她還是個原住民正妹；今(20)日她與好友「伊梓帆」的楊曉帆一同穿比基尼泡湯露雪肌，身旁還有男神鮮肉「舞陽」，但小帆卡在中間位置讓她沒福利，故作「不爽」的表情畫面相當趣味。

琳妲今(20)日在IG曬出一張俊男美女三人泡湯照，畫面右邊男神舞陽雙手比愛心，露出上身肩胸不露點光滑鮮肉；中間楊曉帆穿深色比基尼，露出開心笑容將頭擺向舞陽；琳妲配戴可愛的格格頭飾搭配虎耳，身穿白藍紅花色比基尼露出雪白胴體，但男神福利竟被「煩」（「伊梓帆」諧音「一直煩」）插花亂入，讓她雙手在雪白UU胸前交叉，眼神表情斜視一臉開心的兩人，，故作「不爽」的畫面相當趣味。

琳妲寫道：「製作人不是說好這次福利給我，@xiaofan1121（小帆）阿妳怎麼在這？第一次來男來賓就這麼猛烈，未來我可能會昏倒在池裡，變成真正的#溫泉蛋。 #琳妲是0蛋」；小帆不甘示弱馬上留言回說：「我好好的一個聯誼計畫被你破壞？」好友互虧的互動也令人莞爾。

另一好友「培根」也來亂入說：「期待培根蛋」；網友笑回：「想看真正的溫泉蛋喔」、「哇 是舞陽耶」、「7pupu(笑)」、「曉帆怎麼會來是不是有給製作人紅包」、「好正」、「哈哈哈，零蛋不開心了」、「你們讓舞陽在中間不就好了嗎」、「女人何苦為難女人」、「羨慕嫉妒」、「兩女爭一男」、「琳蛋好漂亮」，7小時引1.2萬人點讚。