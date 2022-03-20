近日一件性騷擾案件在陸網盛傳，原來是31歲網紅音樂人劉笑寒，因在電梯猥褻女鄰居而登上新聞版面，而當天的監視器畫面也跟著曝光，他的噁心舉止遭到全網撻伐。

16日劉笑寒跟著一名穿著紅色短洋裝的女鄰居一起進電梯，受害者回家後覺得自己大腿後側涼涼的，才發現裙襬沾上白色不明液體，當時受害者以為是痰，之後報警調閱監視器，發現是劉笑寒在她身後「DIY」，監視器還明顯拍到液體噴濺的畫面。

警方根據監視器找到劉笑寒，他也坦承罪刑，遭到警方判處行政拘留9天，但目前礙於疫情嚴重，還沒將人帶回警局，但受害者希望劉笑寒可以當面道歉，因此警方陪同女子找上門，卻發現劉笑寒早不在家了，手機也呈現關機狀態，人整個消失，讓網友都看不下去群起撻伐。

劉笑寒在電梯猥瑣女鄰居。(圖／取自新浪娛樂)

「猥瑣男」、「監視器影片看完好想吐」、「有才無德真可恥」，還有不少網友把重點放在他速度快上面酸爆「這麼快嗎？坐個電梯的功夫」、「搭電梯也才幾秒，就可以DIY，簡直廢到笑」。

據悉，劉笑寒是畢業於南京大學的碩士生，曾拿過國家獎學金，音樂才能在學生時期就受到關注，在央視新聞的節目《畢業了》代表母校出鏡，目前是一名職業音樂人，常在網路上分享音樂教學與創作。