F1賽車在這幾天揭開序幕，昨晚在巴林進行了首次排位賽，而7屆F1車王漢米爾頓(Lewis Hamilton)會有何表現受到大家注目，在前天練習賽他還未進入狀況，兩階段分別只排第7、9名，不過於昨天的排位賽找回感覺，奪下全場第5，今天晚間會進行巴林站正賽，就看車王如何發揮了。

漢米爾頓去年賽季因爭議事件敗給維斯塔潘(Max Verstappen)，無緣生涯第8冠，但他在本季的賽前記者會發下豪言，直說未來一年會更加有侵略性，展現出7屆車王的霸氣。昨天他也一掃練習賽表現不佳的陰霾，拿下全場第5，為晚間的正賽搶下有利位置。

在這場排位賽中法拉利車手勒克萊爾(Char Leclerc)拿下龍頭位置，成績是1分30秒558，去年總冠軍維斯塔潘則屈居第2，第3到5名分別是法拉利塞茲(Carlos Sainz)、紅牛裴瑞茲(Sergio Pérez)、賓士車王漢米爾頓，練習賽表現不錯的賓士新援喬治羅素(George Russell)則排第9。

Our Saturday in 📸🤩 Keep up the hard work, Team. pic.twitter.com/60J8JDHERH — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) March 19, 2022

此外還有幾位相當有看點的人物，如傳奇車王舒馬赫(Michael Schumacher)的兒子米克舒馬赫(Mick Schumacher)，他代表哈斯車隊排在第12位置，而大陸首位F1車手周冠宇則代表愛快羅密歐排在第15，成績是1分33秒543，日本艾法托利車手角田裕毅排在第16。