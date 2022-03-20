重機男子趴在雙黃線上，車友紛紛停車協助。（資料照/廖素慧攝）

重機衝到阿婆灣的對向車道，嚴重毀損。（資料照/廖素慧攝）

今(20)日下午嘉義縣中埔鄉「阿婆灣」又發生嚴重車禍，1名24歲男子騎重機行經該路段突然整輛機車噴向對方，其重機嚴重受損，車殼碎片四散，男子也趴地噴血在路中央，經救護車送醫搶救仍宣告不治；有網友也在臉書拍下車禍現場表示「都沒有聽阿婆灣阿婆的話」、「猴死囝仔！騎卡慢Ａ啦！」。

嘉義縣中埔鄉著名的「阿婆灣」，今(20)日下午發生嚴重車禍，一名24歲男子騎乘重機行經該路段，突然整輛機車噴到對向車道，男子則趴臥在雙黃線上，還可以見鮮血流出，整輛重機全毀，重機油箱與車體分離，機殼碎片散落一地；救護車獲報後趕緊將男子送醫，男子搶救後仍宣告不治，肇事原因尚待警方調查。

據了解，著名的阿婆灣原先是台3線312公里處一間雜貨店，該雜貨店主原是陳富阿嬤經營，因政府開放重機後，假日常有重機在雜貨店旁的彎道壓車，陳富阿嬤也因此曾在店門口用台語訐譙騎士痛罵「猴死囝仔！騎卡慢Ａ啦！」，於是此處也變成重機車友口中「阿婆灣」。由於陳富阿嬤年事已高，也受不了重機噪音，而搬到山下養老院居住，該雜貨店則由媳婦繼續經營。

有直擊網友也在臉書發文表示，該彎道「滿地血」，騎士「一動也不動」，他表示「都沒有聽阿婆灣阿婆的話」。